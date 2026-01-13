電競老闆經營不善勾結詐團 選手沒飯吃提供帳戶換錢花也成共犯 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名電競公司羅姓負責人，因公司業績不佳，他竟和詐騙集團合作，不僅派出正妹以「假交友」誘騙被害人，連公司的電競選手因為失業，為了能每個月領取3萬元的報酬，也交出自己的帳戶供詐團使用。高雄檢方全案偵結後，今（13）日依詐欺罪嫌將羅男等人全部起訴。

檢方調查，羅男是高雄一家電競公司負責人，不過卻因為經營不善，導致業績不佳，他為了挽救公司，竟與詐團合作撈錢。詐團先是派出正妹在網路上釣魚，一名陳姓被害女子掉入陷阱後，果真拿出167萬元投資虛擬貨幣。

而此時羅男得知陳女名下還有房產且無貸款，又主導一場「黑吃黑」，他先向陳女謊稱「妳之前投資虛擬貨幣被騙了，要把錢拿回來，得先抵押房產借錢當釣餌，才能誘捕詐騙集團。」陳女一時心急，不但將房產抵押446萬元雙手拿給詐團，就連35萬元的保單借款也賠進去，直到羅男失去音訊，陳女才發現她已經一無所有。

此外，羅男公司一名周姓電競選手，也因戰隊解散，沒地方住，暫時寄宿羅男租屋處，周男為了每個月可領到3萬元「生活費」，竟將名下銀行帳戶交給羅男作為收取贓款的戶頭。而他到案後雖然喊冤表示，他只是住在老闆那裡，不知道帳戶被拿去詐騙，不過檢方認為，周男提供帳戶並定期領薪，顯見對詐騙行徑已有默契，未採信他的說法，全案偵結後，羅男與周男皆被起訴。

