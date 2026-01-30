電競選手石油王、閃電狼戰隊變身「真人手足球員」！Red Bull電玩展跨界天梯挑戰賽開打

2026台北國際電玩展於 29 日正式開幕，能量飲品品牌Red Bull於現場打造的「 3 對 3 真人手足球」競技場，成為首日矚目焦點。Red Bull更邀請旗下電競選手「石油王」與「閃電狼」戰隊成員跨界對戰，讓擅長操作搖桿與手機的選手們，化身必須左右橫移、依靠腳部與全身反應力攻防的「真人手足球員」，在 3 分鐘限時賽制中展開激烈對決。

電競選手石油王、閃電狼化身「真人手足球員」跨界對戰。（來源：Red_Bull 官方提供）

本次表演賽由石油王與兩位閃電狼成員組隊，對上另外三位閃電狼選手。昔日隊友在場上瞬間變成對手，雙方攻防火花四射，最終以 3：3 平手收場，展現了電競選手在虛擬戰場外同樣不服輸的競技精神。

對於這次跨界體驗，石油王笑稱自己是「非運動咖」，初次擔任守門員是手遊範疇外的全新挑戰，雖然會累但很新鮮。他也談及本週末的亞運選拔賽，表示將以平常心全力應戰。閃電狼隊員則直呼進攻平時隊友「進球得分時非常爽快」，並透露團隊為挑戰《Garena 傳說對決》GCS 春季賽四連霸，目前練習狀況極佳、氣勢如虹。

Red Bull「真人手足球天梯挑戰賽」將於 1 月 30 日至 2 月 1 日連續三天，在電玩展 Red Bull攤位（ L1131 ）舉行，每日獲勝隊伍可獲得 Red Bull 限量足球。現場也提供能量飲品，為逛展玩家補充活力。

