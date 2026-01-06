電競雙雄出擊 遊戲體驗躍升

記者古可絜／綜合報導

CES 2026展會中，華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國與戴爾科技集團高階電競品牌Alienware雙雙端出新世代產品，從電競筆電、桌機、顯示器到沉浸式穿戴設備，全面展現電競效能、顯示技術與人工智慧AI運算的最新成果，為全球玩家揭開次世代電競生態系的新樣貌。

ROG於「Dare to Innovate」線上發表會中，展示橫跨行動、桌機與周邊的完整產品線。其中，電競筆電主打高效能與行動力並重，NPU算力高達50 TOPS，可因應本地AI運算與遊戲內AI應用；ROG Zephyrus Duo（GX651）則以全球首款雙16吋螢幕電競筆電吸睛，可滿足遊戲、直播與創作的多工需求。

另攜手Kojima Productions推出ROG Flow Z13-KJP聯名款，融入「Ludens」設計語彙，同步發表專屬電競耳機、滑鼠與滑鼠墊，兼具性能與收藏價值；桌機方面，ROG G1000導入全球首創AniMe Holo全息風扇，且能投影個人化影像，展現高度視覺客製化。

Alienware首度推出超薄型與主流級電競筆電，最大亮點之一，是Alienware將OLED顯示技術導入電競筆電，Alienware 16 Area-51與16X Aurora成為首批搭載防眩光OLED面板的機型，具備0.2ms反應時間，同時透過AI像素保護機制與高耐用結構設計，兼顧畫質與可靠度。

桌機產品則預告導入AMD最新Ryzen處理器與第二代3D V-Cache技術，持續推升效能上限；全新約17mm厚的超薄型電競筆電，也鎖定玩家與創作者的多場景需求，強調效能密度與行動力平衡。

隨著AI運算、OLED顯示與沉浸式體驗成為電競發展核心，ROG與Alienware的新品布局，預示未來電競設備將更強調智慧化、多元應用與個人化體驗。

ROG XREAL R1遊戲眼鏡搭配 ROG Ally。（華碩提供）

Alienware首度推出全新超薄型電競筆電，機身厚度約17mm，在強悍效能與極致行動力之間取得平衡。（Alienware提供）