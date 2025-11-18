電競》Gumayasi 才拿三連霸就離隊 關鍵因素曝光

韓國《英雄聯盟》豪門戰隊 T1 才剛創下三連霸紀錄，17 日晚間卻拋出震撼彈，核心射手 Gumayusi（李珉炯）宣布正式離隊。市場傳出，Gumayusi離開 T1 是因續約談判年薪與合約細節無法達成共識，最終選擇分手。



剛在世界賽決賽拿下 FMVP 頂尖射手的Gumayusi，2019 年加入 T1 ，2020 年登上 LCK 舞台，先後奪下 2022 LCK 春季冠軍，並在2023～2025年拿下世界賽三連冠，成為 T1 王朝核心人物之一。



未料，才剛拿下世界賽三連冠，T1 就對外公告要和Gumayusi分手：「Gumayusi 留下的足跡，將永遠閃耀。T1 對他的奉獻、犧牲與精彩表現表達最深切的感謝。」



消息一出震撼市場，據悉，雙方分手的關鍵是在續約談判中，對年薪與合約細節無法達成共識，最終選擇分手。



全球粉絲因此震驚不已，社群瞬間爆炸，許多人直呼「不敢相信」。按照LCK（英雄聯盟韓國冠軍聯賽）的薪資上限制度，身為隊內資深選手Gumayusi 擁有薪資折抵資格；也就是說，T1 理應有更好的條件爭取留人。



有粉絲認為，Gumayasi 若有其他生涯規劃，或更高的目標想挑戰，並非單一薪資考量，離隊也未嘗不可。也有粉絲不買單，覺得 Gumayasi 才剛拿下 FMVP，T1管理階層居然不續約，到底在搞什麼？



T1隊員Doran（崔玄準）達成續約共識，將續戰2026。（圖／擷取自LOL Esports）

雖然 T1 失去元老Gumayasi，但同時也有好消息傳出，Doran（崔玄準）已經達成續約共識，隨著Gumayusi 離隊，LCK 與全球電競版圖可能迎來新一輪洗牌。