電競GOAT！Faker入選《時代》百大體育人物，一人推動「2200億」產值

自 2004 年起，美國《時代（Time）》雜誌每年總會固定進行評選，選出該年度對世界最具影響力的 100 個人。今年開始《時代雜誌》也針對體育界另開榜單，評選引領全球體育產業的 100 人，而《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 也成功入選，與足球巨星梅西、棒球巨星大谷翔平、NBA 球星 LeBron James 等人一起榮獲榜單肯定。

(Credit:LOLEsports)

綜合外媒報導，《時代雜誌》指出，這份「體育前百大人物（TIME100 Sports）」旨在選出引領全球體育產業發展的 100 人，並且不只關注選手成績，還特別選出那些在各自領域表現出色，還塑造文化、在賽場之外影響世界的人，而榮登雜誌封面的就是 NBA 巨星 LeBron James，《時代雜誌》也盛讚：「他是世紀運動員，無論場上還場下都重新定義了職業運動員的意義。」

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而除了 LeBron James 之外，大谷翔平、梅西等體壇巨星也都入選，其中最讓全球電競粉絲感到振奮的是，《英雄聯盟》第一人 Faker 也榮獲肯定，《時代雜誌》指出：「他被認為是有史以來最偉大的電競選手，帶領 T1 拿下了六次《英雄聯盟》世界冠軍與三連霸王朝」，並且除了這些賽場內的成績外，Faker 也獲得韓國政府頒發體育選手最高榮譽青龍章、發行紀念幣等殊榮，彰顯了在場外的文化經濟影響力。

《時代雜誌》並特別提及 Faker 同時也是《英雄聯盟》傳奇殿堂的第一人，以及許多粉絲為 Faker 聲援、呼喊的場景，更認為 Faker 在電競圈的地位推動了產業成長，幫助電競產業從 1972 年的一場小比賽開始，發展到現在市值即將突破 2200 億新台幣的產業。

對於這次入選，Faker 的經紀公司表示：「這項認可不僅反映了 Faker 的個人成就，也反映了電子競技在重新定義現代體育、擴大全球影響力時的地位」，而韓媒 inven global 也特別提到，這次入選也標誌著電子競技不再是主流文化下的次文化，而是世界體壇的支柱之一。