電箱3度爆炸起火！「高雄小天母」2732戶一度停電

高雄市區明誠二路，上午九點左右，發生一起變電箱爆炸意外，由於短短幾分鐘，三度傳出爆裂聲，加上兩度起火延燒到一旁植栽，嚇得民眾趕緊幫忙滅火，還好最後沒有擴散，但這起意外，仍造成2732戶停電，還好台電獲報到場搶修，半個小時就有近八成戶數復電。

今天上午九點多，高雄市明誠二路的變電箱突然發生爆炸，現場先是傳出沉悶的爆裂聲，接著周邊地區隨即停電。更驚人的是，15分鐘後又再度傳出爆裂聲，這次甚至引燃了路邊植栽。由於火勢附近停有車輛，擔心火勢蔓延，附近居民立即出動協助撲滅火勢。

目擊民眾表示，變電箱總共爆炸了三次。另一位目擊者描述，門旁邊起火後雖然一度被撲滅，但變電箱又連續爆了兩三次，直到消防車抵達現場才控制住情況。

台電接獲通報後迅速趕到現場處理，在約半小時內就恢復了近2200戶的供電。（圖／翻攝lshinmyeyes_tinna）

這起事件發生在高雄河堤社區，該區域不僅住宅大樓林立，周邊還有許多早餐店和咖啡廳。爆炸不僅造成附近2732戶停電，也嚴重影響了商家營業。有目擊民眾提到，附近的速食店和咖啡店因為沒有電力無法正常營業，直接影響了他們的生意。

經調查後發現，這起路邊電箱爆炸是因為變壓器突然故障所致。台電接獲通報後迅速趕到現場處理，透過其他電網轉供支援，在約半小時內就恢復了近2200戶的供電。經過一個半小時的搶修，台電人員完成了變壓器的更換工作，趕在中午前讓所有受影響區域恢復正常供電，讓附近店家終於鬆了一口氣。

