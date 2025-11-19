電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎 頒獎

台電與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎，表揚傑出學子與業界專才貢獻。

為鼓勵優秀電力人才投入綠能轉型，台灣電力與能源工程協會於昨（十九）日舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，表揚傑出學子與業界專才的卓越貢獻。典禮現場齊聚總統府、台電、亞力電機、台汽電等產官學研代表共同見證，期盼激勵更多綠領人才持續深耕電力領域，成為推動台灣能源轉型的關鍵力量。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對電力挑戰，不能只仰賴是電力機構，更需要產官學共同努力，讓能源轉型與韌性建設能持續推進。協會設立的「劉書勝紀念獎」及「電網人才發展聯盟獎學金」，正是結合各界資源，鼓勵年輕學子與職場菁英投入電力領域的重要舉措。自設立以來，已有四百多名學子與超過十五家企業的優秀人才獲獎，其中更有得獎者因表現亮眼，被其他企業延攬。協會未來將持續深化電力人才的培育工作，並推動電力草根運動，積極普及電力相關知識與思維，凝聚社會共識，攜手加速台灣電力轉型與永續發展的步伐。

台電公司董事長曾文生表示，面對近年頻仍的天災衝擊，台電早已超前部署，除積極推動電網強韌計畫、更新老舊電力系統外，亦研擬於關鍵地區推動電線地下化，並配合變電站室內化及共同管溝等整合措施，全方位提升電力系統韌性，確保供電穩定。

人才培育方面，台電除透過公開考選制度廣納專業人才外，也積極推展實習與產學合作等多元方案，持續吸引優秀在學新秀投入電力領域。

「劉書勝紀念獎」嘉勉優秀電力在職青年，除針對35歲以下青年設置「優秀青年工程師獎」，也針對35歲至50歲人才設置「傑出工程師獎」以及「年度特別獎」，給予中生代的菁英最大的嘉勉與肯定。

「電網人才發展聯盟獎學金」旨在培育電網與電力領域人才，由工研院、太平洋電線電纜、台汽電、台塑企業、台達電子、台綜院、安瑟樂威、亞力電機、海龍離岸風電、達德能源、健格科技、康舒科技、華城電機等企業組成，本次頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」共三個獎項，總計20組學生獲獎。