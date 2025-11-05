電網地下化成本多10倍！專家點出地下化非萬靈丹 台電：因地制宜

因應極端氣候衝擊，如何強化電網韌性，穩定電力供應，成為社會關注議題，其中，電網地下化也引起討論，不過，台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄提醒，電網地下化有優點，比較不用擔心天氣，但絕不是萬靈丹，因為一旦要維修，相對不容易，且成本較高。

台電副總陳銘樹指出，電網地下化，每公里成本約4200萬元，是架空線路的10倍，且工程難度高，搶修時程久，交通影響大，也需要地方政府同意許可。另外，並非所有地區都適合地下化，須因地制宜，如易淹水、土質鬆軟地區地下化風險相對高，台電採取加裝支線桿及對地支線、穿插強化電桿等方式加固維護，提升供電穩定。

台灣電力與能源工程協會5日攜手台電以及台灣區電氣工業同業公會舉辦「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰研討會」，邀請工研院、台電、成功大學、中央大學等產學研專家，共同探討電網地下化國際趨勢及實務挑戰，盼透過產學研交流提升我國在氣候變遷下的電網韌性。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄（如下圖，記者李錦奇攝影）指出，如何強韌電網、牽涉可靠度與韌性，兩個觀念不太一樣，也都很重要。可靠度是把系統做得比較可靠，不會壞；但人做的東西，一定會壞，所以韌性是說東西壞了以後，怎麼讓它趕快恢復正常。

劉文雄說，台灣電網韌性需要加強，可以從幾個方面來看，第一個是基礎建設，但是不是要把架空線地下化？如果從成本效益分析，是不值得地下化的，可以思考如何強化架空線。另外，也可以考慮雙迴路供電，還是微電網、區域電網等等，都屬於基礎建設部分，應該去探討分析，絕對不是靠單一解方，而是看哪種方式在什麼地方最適合。

劉文雄說，強化電網韌性第二部分是引進高科技，不管是ICT（資通訊）科技、自動化科技，甚至人工智慧科技等等，都可以提高電網的可靠度跟韌性的。

劉文雄說，第三部分是商業模式，像虛擬電廠、需量反應等等，還有儲能的參與，這些都屬於商業模式，可討論如何利用商業模式整合所有資源，做最有效運用來提高電網韌性。

台電董事長曾文生（如下圖，台電提供）指出，電網系統最近出現地下化討論議題，甚至成為政績表現成果，地方政府也關切此事，不過，只靠單一解方，不會解決電網韌性問題。過去，大家追求系統設備永遠不會壞，其實不太合理，追求韌性相對比較合理，也就是看的是多短時間可以復原，就此角度來看，電網地下化可能顯得負面，因為所需修復時間比較長。

曾文生說，容易淹水甚至有土石流的地方，電網地下化就不適合，以花蓮風災為例，土石流來了，仍然可以送電的是電線桿。因此，如何適當組合，讓電力系統更穩定，是台電追求的目標。

曾文生說，電力供需之間，能夠好好匹配，非常重要，也就是如何在同一個區域，把相關設備包括再生能源、燃氣機組、儲能設備放在一起，共同使用輸電網路，最有效率達成供電目標，提高穩定度與韌性。

「AI算力被形容為國力，但，沒有電力，就沒有AI算力，所以如果化為等號，電力即國力！」曾文生說，農業時代，有土斯有財；算力年代，有電才可能創造生產力，希望未來，台灣的電力建設，不會再被當成鄰避設施。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，近年來極端氣候事件頻繁發生，全球電力系統皆遭重創。從2019年英國雷擊導致百萬戶停電、2025年葡萄牙與西班牙大停電，再到2024年美國佛州颶風等，都凸顯電網面臨的嚴峻挑戰。為提升電網韌性，各國積極推動電網強化計畫，如美國Duke Energy進行線路地下化與電網自我修復工程；PG&E結合AI氣候監測與微電網建設防範野火。

劉志文指出，我國由台電於2022年啟動十年電網強化計畫，以「分散、強固、防衛」三大方向確保供電穩定及再生能源發展。面對丹娜絲颱風造成的大規模電桿倒斷，政府依「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」編列預算，針對台17、台19、台9、台11等海岸線省道，以及其他迎風面進行地下化工程，同時規劃於受災地區辦理防災微電網及移動式電源、儲能等微電網（如下圖，記者李錦奇攝影）建置，朝向分散化、智慧化、韌性化的電網邁進。

劉志文指出，台電2022年提出電網強化韌性措施後，今年雖然有地震，以及丹娜絲風災，造成大規模電桿斷倒，但仍沒有出現大規模停電，也可看出強韌電網的成果。

中央大學電機工程學系教授兼系主任陳正一於會中指出，地下化與架空線路各有優缺點。架空線建置成本低、故障偵測容易，但易受外力影響安全性較低；地下化雖具有提升供電容量、減少外物觸碰、強化防災韌性等優點，但其建置成本為架空線路的8至12倍（如下圖，記者李錦奇攝影），且搶修難度高、復電時間比架空線長，大概要25倍的時間。此外，地下電纜易因電容特性導致饋線電壓上升，可見地下化並非萬全之策。

陳正一也點出電纜地下化還要思考經濟成本效益，像是德國能源管線主管機關，在法規中優先考慮建設地下電纜，電網營運商主張，地下電纜代表比較高的電網費用，從而增加消費者電費負擔，不利民生經濟，因此遭民眾抵制。

陳正一表示，受地理位置及氣候影響，台灣易受颱風及豪雨侵襲，故政府持續規劃防災韌性電纜地下化，目前台灣電網地下化比例已達48％，遠高於鄰近的日本（6%）與南韓（20.5%），而電網韌性不僅取決於線路形式，未來亦可透過建構微電網與虛擬電廠等技術進一步提升系統穩定性，分散風險。

台電副總陳銘樹也在會中分享實務經驗，他表示，架空線路雖易受強風、樹枝、鳥獸碰觸線路等影響，但容易發現線路弱點，可以提前汰換問題設備。以近期樺加沙颱風花蓮光復鄉受洪水侵襲為例，因該地區供電方式仍以架空線路供電為主，才能在重大天災下快速恢復民生用電。

陳銘樹指出，易淹水、土質鬆軟地區地下化風險相對高，台電得採取加裝支線桿及對地支線、穿插強化電桿等方式加固維護，提升供電穩定，同時亦持續針對易受天然災害侵襲的線路區段，逐年滾動檢討辦理強化配電線路防災韌性工程。

