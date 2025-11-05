電網地下化成本多10倍！專家點出地下化非萬靈丹 台電：因地制宜
因應極端氣候衝擊，如何強化電網韌性，穩定電力供應，成為社會關注議題，其中，電網地下化也引起討論，不過，台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄提醒，電網地下化有優點，比較不用擔心天氣，但絕不是萬靈丹，因為一旦要維修，相對不容易，且成本較高。
台電副總陳銘樹指出，電網地下化，每公里成本約4200萬元，是架空線路的10倍，且工程難度高，搶修時程久，交通影響大，也需要地方政府同意許可。另外，並非所有地區都適合地下化，須因地制宜，如易淹水、土質鬆軟地區地下化風險相對高，台電採取加裝支線桿及對地支線、穿插強化電桿等方式加固維護，提升供電穩定。
台灣電力與能源工程協會5日攜手台電以及台灣區電氣工業同業公會舉辦「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰研討會」，邀請工研院、台電、成功大學、中央大學等產學研專家，共同探討電網地下化國際趨勢及實務挑戰，盼透過產學研交流提升我國在氣候變遷下的電網韌性。
台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄（如下圖，記者李錦奇攝影）指出，如何強韌電網、牽涉可靠度與韌性，兩個觀念不太一樣，也都很重要。可靠度是把系統做得比較可靠，不會壞；但人做的東西，一定會壞，所以韌性是說東西壞了以後，怎麼讓它趕快恢復正常。
劉文雄說，台灣電網韌性需要加強，可以從幾個方面來看，第一個是基礎建設，但是不是要把架空線地下化？如果從成本效益分析，是不值得地下化的，可以思考如何強化架空線。另外，也可以考慮雙迴路供電，還是微電網、區域電網等等，都屬於基礎建設部分，應該去探討分析，絕對不是靠單一解方，而是看哪種方式在什麼地方最適合。
劉文雄說，強化電網韌性第二部分是引進高科技，不管是ICT（資通訊）科技、自動化科技，甚至人工智慧科技等等，都可以提高電網的可靠度跟韌性的。
劉文雄說，第三部分是商業模式，像虛擬電廠、需量反應等等，還有儲能的參與，這些都屬於商業模式，可討論如何利用商業模式整合所有資源，做最有效運用來提高電網韌性。
台電董事長曾文生（如下圖，台電提供）指出，電網系統最近出現地下化討論議題，甚至成為政績表現成果，地方政府也關切此事，不過，只靠單一解方，不會解決電網韌性問題。過去，大家追求系統設備永遠不會壞，其實不太合理，追求韌性相對比較合理，也就是看的是多短時間可以復原，就此角度來看，電網地下化可能顯得負面，因為所需修復時間比較長。
曾文生說，容易淹水甚至有土石流的地方，電網地下化就不適合，以花蓮風災為例，土石流來了，仍然可以送電的是電線桿。因此，如何適當組合，讓電力系統更穩定，是台電追求的目標。
曾文生說，電力供需之間，能夠好好匹配，非常重要，也就是如何在同一個區域，把相關設備包括再生能源、燃氣機組、儲能設備放在一起，共同使用輸電網路，最有效率達成供電目標，提高穩定度與韌性。
「AI算力被形容為國力，但，沒有電力，就沒有AI算力，所以如果化為等號，電力即國力！」曾文生說，農業時代，有土斯有財；算力年代，有電才可能創造生產力，希望未來，台灣的電力建設，不會再被當成鄰避設施。
工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，近年來極端氣候事件頻繁發生，全球電力系統皆遭重創。從2019年英國雷擊導致百萬戶停電、2025年葡萄牙與西班牙大停電，再到2024年美國佛州颶風等，都凸顯電網面臨的嚴峻挑戰。為提升電網韌性，各國積極推動電網強化計畫，如美國Duke Energy進行線路地下化與電網自我修復工程；PG&E結合AI氣候監測與微電網建設防範野火。
劉志文指出，我國由台電於2022年啟動十年電網強化計畫，以「分散、強固、防衛」三大方向確保供電穩定及再生能源發展。面對丹娜絲颱風造成的大規模電桿倒斷，政府依「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」編列預算，針對台17、台19、台9、台11等海岸線省道，以及其他迎風面進行地下化工程，同時規劃於受災地區辦理防災微電網及移動式電源、儲能等微電網（如下圖，記者李錦奇攝影）建置，朝向分散化、智慧化、韌性化的電網邁進。
劉志文指出，台電2022年提出電網強化韌性措施後，今年雖然有地震，以及丹娜絲風災，造成大規模電桿斷倒，但仍沒有出現大規模停電，也可看出強韌電網的成果。
中央大學電機工程學系教授兼系主任陳正一於會中指出，地下化與架空線路各有優缺點。架空線建置成本低、故障偵測容易，但易受外力影響安全性較低；地下化雖具有提升供電容量、減少外物觸碰、強化防災韌性等優點，但其建置成本為架空線路的8至12倍（如下圖，記者李錦奇攝影），且搶修難度高、復電時間比架空線長，大概要25倍的時間。此外，地下電纜易因電容特性導致饋線電壓上升，可見地下化並非萬全之策。
陳正一也點出電纜地下化還要思考經濟成本效益，像是德國能源管線主管機關，在法規中優先考慮建設地下電纜，電網營運商主張，地下電纜代表比較高的電網費用，從而增加消費者電費負擔，不利民生經濟，因此遭民眾抵制。
陳正一表示，受地理位置及氣候影響，台灣易受颱風及豪雨侵襲，故政府持續規劃防災韌性電纜地下化，目前台灣電網地下化比例已達48％，遠高於鄰近的日本（6%）與南韓（20.5%），而電網韌性不僅取決於線路形式，未來亦可透過建構微電網與虛擬電廠等技術進一步提升系統穩定性，分散風險。
台電副總陳銘樹也在會中分享實務經驗，他表示，架空線路雖易受強風、樹枝、鳥獸碰觸線路等影響，但容易發現線路弱點，可以提前汰換問題設備。以近期樺加沙颱風花蓮光復鄉受洪水侵襲為例，因該地區供電方式仍以架空線路供電為主，才能在重大天災下快速恢復民生用電。
陳銘樹指出，易淹水、土質鬆軟地區地下化風險相對高，台電得採取加裝支線桿及對地支線、穿插強化電桿等方式加固維護，提升供電穩定，同時亦持續針對易受天然災害侵襲的線路區段，逐年滾動檢討辦理強化配電線路防災韌性工程。
（台電廣告）
更多品觀點報導
台電參展國際智慧能源週！「綠電宇宙」免費體驗 再嚐RE30概念特調
中火2028無煤跳票？楊瓊瓔痛批政府「一場騙」要求明確時程
其他人也在看
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 3 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 1 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「大」驚喜！安平北提釣到龍膽石斑 長153cm重78kg
台南市 / 綜合報導 台南有民眾昨(3)日中午，在安平北 堤 釣魚，結果釣到超大驚喜，竟然是一隻超大尾的龍膽石斑，釣上來之後，釣客躺在旁邊合照，幾乎快要跟人的身型一樣，測量一下，長153公分，重130台斤，大約是78公斤，而這其實已經是第二次釣到。民眾在台南安平北提釣魚，收線轉轉轉，但怎麼好像轉不太起來，一靠近看驚呆了，竟然是好大一隻，龍膽石斑。釣客說：「好囉。」費了好大一番功夫，大家幫忙，終於把魚釣上來，喀擦---進照片，實在真的好大隻，釣客躺在龍膽石斑旁邊，幾乎快跟人身型差不多，測量一下，長有153公分，重130台斤大約78公斤。釣客馮仕學說：「釣魚差不多有10多年了，這隻第二隻，上次那隻142.5台斤(85.5公斤)，這隻130台斤(78公斤)，困難點是，魚要上來時，旁邊要有人幫忙，不然自己一個人沒辦法，我釣魚，沒在賣魚，再大隻，都是殺一殺，大家分享。」原來這已經，不是第一次釣到，這麼大尾的龍膽石斑，釣客分享之前，也曾釣過一隻，大約142.5台斤重，同樣很驚奇，這回又再釣到，馬上跟親朋好友們一起分享，而影片照片PO網後，也掀起大家討論，直呼好厲害，也有網友是海產業者，說估計這隻魚要上萬元，民眾釣魚，意外釣起超大驚喜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 8 小時前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 6 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
扯! 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄
中部中心／李文華 彰化報導真的是方便當隨便！彰化花壇鄉清潔隊，原本24小時開放讓民眾倒圾圾，但因整修工程，改成限時段開放，沒想到，許多民眾無視公告，垃圾直接丟在清潔隊大門，堆成垃圾山！更離譜的還有鹿港的洋仔厝溪，竟然有人載來整車的垃圾，直接丟進河道。晚間六點多，自小客車停在路旁，帶下來一包塑膠袋、再從車裡拽下一大袋，左右張望，四下無人，直接往旁邊溪裡拋丟，丟完趕快溜！另一輛白色自小客車更誇張！一來打開後車背門，我的天啊，塞得滿滿的整車，根本是一輛垃圾車，一男一女動作飛快，一包一包往溪裡拋，一車丟完，回頭又載來滿滿一車繼續丟！整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄（圖／翻攝畫面）離譜的亂丟垃圾就發生在彰化鹿港，洋仔厝溪旁，違法行徑都被5公尺外的土地公廟監視器拍下。依丟棄垃圾量開罰，少則依「廢棄物清理法」開罰1200-6000元；倒了一車又一車垃圾到河川裡的看仔細，依水利法可開罰2萬7500-500萬元； 河川內亂倒垃圾可依水利法可開罰2萬7500-500萬元（圖／翻攝畫面）垃圾亂丟的還有彰化花壇鄉清潔隊，門前被堆得像座垃圾山！清潔隊清得心很累，看到又有人來，趕緊揮手叫他們不是開放時間，麥擱來！花壇清潔隊原本開放24小時丟垃圾，但因整修工程，門口公告限時開放，但卻攔不住民眾「隨時」想丟垃圾的嚮往！相關單位只能繼續勸導，希望民眾守法更要發揮公德心。民眾無視公告24小時改限時開放倒垃圾 彰化花壇清潔隊門口 被堆成「垃圾山」(圖/翻攝畫面)原文出處：太誇張！ 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 彰化花壇清潔隊門口 堆成「垃圾山」 更多民視新聞報導三義保育山坡地遭濫倒 垃圾山面積大如足球場空拍畫面曝光! 苗栗西山垃圾場2個月起火4次花蓮垃圾山再度起火！ 濃煙直竄天際、塑膠燃燒臭味擴散擾居民民視影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 11 小時前
今水氣偏多「3縣市大雨特報」熱帶性低氣壓最新動態曝
氣象署表示，今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，3縣市大雨特報，北部、宜花地區天氣較涼，中南部日夜溫差較明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天（5日）持續受東北季風影響，北部及宜蘭天氣溼涼，周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
鳳凰颱風最快今生成！賈新興揭預測路徑：下週台灣天氣就看它
今（5）日仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區白天降雨機率仍高，雨勢也較持續。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，TD29今日有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的機率，需特別關注其後續移動趨勢，「下週台灣的天氣就看它」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
準颱風鳳凰將生成！AI預估「將爆發性增為強颱」 是否侵台這2天是關鍵
關島附近的熱帶性低氣壓「TD29」預估在今（5）日生成鳳凰颱風，氣象署最新觀測，TD29今日凌晨2時中心位於北緯8.4度，東經143.0度，以每小時8公里速度，向北北西進行，並在11日、12日最接近台灣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
「鳳凰」颱風要來了？最快今成形 氣象粉專揭恐影響全台灣的1關鍵路徑
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導熱帶性低氣壓TD29今（5）日上午位於北緯8.0度、東經143.4度海面上，以每小時19公里速度朝北北西移動。氣象粉專「台灣颱風論...FTNN新聞網 ・ 4 小時前