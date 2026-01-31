電網癱瘓又遇嚴寒 基輔民眾取暖避難

烏克蘭首都基輔 上百萬戶家庭 因為電網 遭到砲火轟炸 完全癱瘓，在短暫停火期間，民眾湧向供暖中心避難。未來幾天，氣溫還可能下探 零下22度。志工團體趕緊搬出 移動式鍋爐 讓民眾取暖，也分發熱餐。

烏克蘭 在寒冬 與 戰火交織下 氣溫 下探零下20度。地方政府 緊急開設 避難中心，為家中停電的民眾供暖，並送上熱餐。 基輔市民西多羅娃：「情況太糟糕了 太可怕了，簡直無法想像這種事，竟然會發生在21世紀。」

由於 俄軍猛攻烏克蘭基礎設施，造成多地電網癱瘓 或需分區輪流停電。不僅 長者瑟瑟發抖， 甚至連小朋友 在校內的活動中心上體育課，都冷到 必須穿上毛襪、並戴上手套。 基輔 中學生雅雷穆絲：「如果衣服穿太多 就很難活動，你必須跳起來 調整好姿勢，然後落地 這點很難做到，因為衣服會扯住你，就像是腿上掛了重物一樣。」

天氣預報顯示，基輔未來幾天 氣溫還可能降至零下22度。校方人員表示，他們已做好 全天候 的準備，並會開放校園 讓一般民眾入內避寒 以應對氣溫驟降。 慈善機構志工迪亞琴科：「我們會幫助那些獨居 且經濟困難，養老金微薄的長者，我們為他們提供食品包，生活必需品和暖暖包，此外 我們也關注他們其他方面的需求。」

儘管民眾不太信任 川普替烏克蘭 致電俄羅斯總統普亭，希望 俄軍停止轟炸 烏克蘭的基礎設施，但 烏克蘭總統 澤倫斯基30號表示，自本周四的晚間起，國內各地的基礎設施，的確 未再遭俄軍轟炸，他感謝川普居中協調，說服俄羅斯在嚴寒的冬季下，暫停對基輔的空襲，直到2月1號。

