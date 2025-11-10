電線桿套3顆輪胎！路人驚：怎放進去的？

台中市西屯區洛陽街與青海路口出現令人費解的街景，一支紅綠燈號誌桿的基座處，竟然套著三顆完整的輪胎，這個奇特景象近日在社群媒體掀起討論熱潮。

事件起因於一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享的照片。該網友表示，經過這處路段時發現號誌桿底部的三顆輪胎，讓他相當困惑，忍不住發問這些輪胎究竟是如何套進去的。照片曝光後，立即在網路引發大量討論。

網友們對此現象提出各種天馬行空的解釋。有人開玩笑表示，這是趁電線桿還小的時候就放進去，現在長大才會變成這樣。也有網友幽默回應，這是之前舉行套圈圈比賽時，冠軍得主套上去的，獎品就是紅綠燈一組。更有人調侃說，紅綠燈是從種子開始慢慢長大的，輪胎是為了保護它不被割草機傷到。

然而，這個看似荒誕的設計，背後卻有著溫暖且實用的故事。根據調查了解，這三顆輪胎的設置已有三十年歷史，出自號誌桿旁邊一家輪胎行老闆的巧思。

當年在安裝號誌桿時，輪胎行老闆注意到該路口車流量相當繁忙，車禍事故頻繁發生。他特別擔心機車騎士若不慎撞上號誌桿基座的螺栓，可能會造成嚴重的傷害。基於這份考量，老闆特地請施工人員配合，趁著紅綠燈尚未安裝之前，從桿頂將三個輪胎依序套入，作為防護措施。

這項創意設計在過去三十年間，確實發揮了保護作用。據老闆透露，期間曾有兩名機車騎士在車禍中受到輪胎的保護。這兩起事故中，騎士遭到撞擊後被拋飛，原本可能直接撞上堅硬的基座螺栓，但因為有輪胎的緩衝作用，最終只造成車輛損壞與輕微擦傷，避免了更嚴重的傷害。

老闆回憶當時的想法時表示，原本只是想多增加一道防護措施，沒想到這個簡單的設計真的能夠救人一命。他的善心之舉不僅展現了民間的智慧與創意，也讓這處路口的「輪胎紅綠燈」成為當地小有名氣的特色地標。

不過，這項善意的設計也帶來了一些困擾。由於輪胎中空的特性，有部分民眾誤將其當作垃圾桶使用，隨意丟棄垃圾在輪胎內，導致輪胎行老闆必須定期進行清理工作。儘管增加了維護的負擔，老闆仍然堅持保留這項設計，認為安全防護的功能遠比清潔工作的麻煩來得重要。

針對這個特殊的交通設施，台中市交通局在接獲相關反映後表示，將派遣專員前往現場進行會勘評估。交通局正在研議以其他更合適的替代方案，例如使用反光貼紙或專業的防撞護套來取代現有的輪胎設置，期望能在兼顧交通安全的同時，也維護市容的整潔美觀。

