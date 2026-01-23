「電線桿看起來是歪歪扭扭的？」醫籲不要忽略早期無感的黃斑部病變

【健康醫療網／編輯部整理】「前幾天我在揉右眼時，突然發現左眼看東西都是扭曲的......」這樣的描述，在眼科門診中相當常見。許多病人因為無痛、初期症狀不明顯，而拖到影響生活才就醫。最後經過眼底詳細檢查，才確診罹患黃斑部病變。臺安醫院眼科主治醫師黃咨瑀將進一步解釋黃斑部病變。

黃斑部病變早期不易察覺 「影像扭曲」是典型症狀

黃咨瑀醫師說明，黃斑部位在視網膜的中央，是視覺的「黃金地段」，讓我們能清楚閱讀、認人臉與辨識細節。然而，黃斑部病變沒有疼痛感、早期不易察覺，典型症狀除了視力模糊、中央出現黑影，更重要的特徵是「影像扭曲」。當黃斑部出現病變時，就會直接影響生活品質。

年齡、慢性疾病、高度近視都可能造成黃斑部病變

黃咨瑀醫師指出黃斑部病變有以下幾種：

老年性黃斑部病變：即年齡相關黃斑部病變（AMD），是全球50歲以上人口中導致不可逆視力喪失的主要原因之一。分為兩型：（1）乾性（非新生血管型）：初期症狀輕微，部分病人可能進展到晚期，造成視力嚴重下降；（2）濕性（新生血管型）：由於異常血管增生、滲漏或出血，導致視力快速惡化。 慢性疾病相關病變：（1）糖尿病患者若血糖控制不穩定，微血管會逐漸受損，導致「糖尿病視網膜病變」；（2）血壓長期控制不佳會使動脈硬化、血管失去彈性，壓迫視網膜靜脈導致阻塞。依阻塞位置不同，黃斑部可能出現水腫或大範圍出血，視力因此下降。 高度近視相關病變：高度近視（大於600度）者因眼球拉長，視網膜與脈絡膜結構變得脆弱，容易產生視網膜剝離、白內障與黃斑部病變。 其他黃斑部病變：（1）黃斑部皺褶，多數為年齡相關變化，也可能因眼內手術、外傷或發炎引起。病人會覺得影像扭曲或中央出現黑點；（2）黃斑部裂孔，主要由玻璃體牽扯或外傷造成，會出現中央缺損或黑影。

治療關鍵是早期發現、即時介入 一但嚴重破壞就難以恢復

目前臨床上，對於新生血管相關病變的主流治療是玻璃體內注射新生血管抑制藥物（anti-VEGF），能抑制異常血管生成，減少水腫與出血。治療效果佳，但依照病情變化可能需重複施打。針對黃斑部皺褶或裂孔，醫師則會進行玻璃體手術，移除異常組織，恢復黃斑部結構。黃咨瑀醫師強調，治療的關鍵在於「早期發現、即時介入」。一旦視網膜結構嚴重破壞，再先進的治療也難以完全恢復視力。

高風險族群至少每年一次眼科檢查 並維持良好生活習慣

想要避免黃斑部病變，除了依照醫生指示接受治療，黃咨瑀醫師提醒，平時的生活習慣也很重要，包括不抽菸、控制三高、均衡飲食、適度防曬，以及定期檢查，特別是50歲以上、有家族史或高度近視者，至少每年一次眼科檢查。黃咨瑀醫師呼籲，黃斑部是我們視覺的核心，一旦受損，會嚴重影響生活品質。隨著人口老化與近視問題普遍，黃斑部病變已不再是少數人的困擾，而是全民都需重視的健康議題。

原文出處：臺安醫訊第334期

