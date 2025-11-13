電線桿「懸垂礙子」疑遇雨爆炸！大量火花從天而降。（圖／翻攝Threads_wei004009）

颱風過後，嘉義市吳鳳南路軍輝橋附近發生電線桿爆炸，引起民眾恐慌。今天上午7點多，正值上班尖峰時段，電線桿上的「懸垂礙子」疑因雨天導致絕緣不良，引發饋線跳脫並伴隨大量火花從天而降。幸運的是，爆炸當下並無人車經過該處。此事件發生在鳳凰颱風登陸後的隔日，暴風圈曾影響嘉義地區，可能是造成此次意外的間接原因。

電線桿「懸垂礙子」疑遇雨爆炸！大量火花從天而降。（圖／翻攝Threads_wei004009）

目擊民眾描述當時情況時表示，在等紅燈轉綠燈的瞬間，對向機車剛起步，突然一陣猛烈火光竄出並伴隨爆炸聲，大量火星從天而降，甚至砸到停在下方的汽車，讓附近的機車騎士們都嚇得停了下來。一位目擊民眾回憶聽到「砰」的一聲，看到火光出現，慶幸當時雖然正值上班車流，但沒有人受傷。附近居民也表示家中曾短暫停電，但很快就恢復供電，停電時間不到一分鐘。

電桿上的「懸垂礙子」，疑似遇到雨天絕緣不良，，引起饋線的瞬跳，火光猛烈竄出，瞬間傳出爆炸聲。（圖／TVBS）

事發地點位於嘉義市東區吳鳳南路的軍輝橋，電線桿下方還留有「懸垂礙子」的碎片。台電嘉義區營業處業務副處長曾淑媚解釋，當他們接獲桿線上有火花的報告後，立即派員前往巡查，發現是桿上的懸垂礙子絕緣不良，引起饋線瞬間跳脫，目前已經處理完畢。

事發原因推測與鳳凰颱風有關。颱風於12日晚間從恆春登陸，暴風圈範圍一度影響嘉義地區，隔日就發生此次電桿爆炸事件，讓不少民眾感到驚恐。所幸現場電線桿已修復完成，散落的礙子殘骸也已清理乾淨。當時騎士們都穿著雨衣做好防護，沒有被突如其來的火花砸中，避免了可能的人身傷害。

