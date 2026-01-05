電線變曬衣繩？ 帽T高掛電線奇景 目擊民眾笑翻

宜蘭縣 / 綜合報導

在戶外曬衣服不奇怪，但是如果衣服是掛在大馬路的電線上，就有點怪了。宜蘭 市一處路口 有一件帽踢，就這樣高掛在路口，電線變成曬衣繩，讓路過民眾看了好傻眼，對此，附近民眾猜測，可能是旁邊住戶在陽台曬的衣服，被風吹走之後，剛好就這麼掛在電線上，才造成這個奇景。

目擊民眾說：「哈哈哈哈哈哈哈哈，這個太扯了啦。」駕駛們笑到上氣不接下氣，到底是什麼事情這麼開心，仔細一看，咦你怎麼在那裡，一件帽踢就這樣，大喇喇掛在紅綠燈後面的電線上，隨著風輕輕轉動，像在展示一般，瞬間吸走所有目光，但這裡可不是曬衣場。

有民眾昨(4)日行經宜蘭的和睦路，拍下這個曬衣奇景，搞笑寫下「家裡是沒地方曬衣服了嗎」，影片一出，立刻吸引上千人按讚轉發，但大家最好奇的還是，這衣服到底是怎麼掛上去的，附近居民說：「不可能有人這麼無聊，專程去掛這個，怎麼取下來我也不知道。」、「那可能是飛過去吧。」

附近居民透露，一旁民宅的陽台是住戶的曬衣處，推測可能是大風將衣服吹落，讓電線一秒變成曬衣繩，不過這衣服來匆匆去匆匆，昨日晚間到現場時，就已經消失無蹤，民眾也表示，沒有看到有人來收衣服，究竟是又被大風帶去下一個曬衣場，還是離家出走，被主人發現帶回家，不得而知，但這難得一見的奇景，還是在網路上掀起熱議。

