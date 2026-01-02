社會中心／陳崇翰、馬聖傑、黃柏榕 新北市報導

家住新北市貢寮的吳先生，去年五月，將愛車停放在新北市三芝區，路邊的一根電杆旁，但沒想到當天晚上，電杆電纜過熱融化，掉下來的火花，噴濺得到處都是，吳先生的愛車都燒灼黑點，多達75處，清都清不掉，他第一時間向台電索償，對方卻只願意給幾千塊，叫他往上告。

當事車主吳先生：「這個都沒辦法處理了，這塊也是啊。」

吳先生看著自己才剛買八個月的愛車，真的越看越心痛，因為車身還有玻璃，這一點又一點的燒灼痕跡，不管怎麼擦、怎麼洗都弄不掉。

當事車主吳先生：「幾乎整台車子，你說我烤漆烤那幾塊，那一兩塊不烤能看嗎。」

吳先生數一數，車身、玻璃出現燒灼痕跡的地方多達75處，他摸不著頭緒，好好的把車停在路邊，怎麼變成這樣。





當事車主吳先生：「它那個地方剛好在那邊閃閃閃，然後他們有拍到那個（電桿）閃閃閃，然後整台車子的火花在我車子上都是，我知道有東西剛好砸在我車子上面，當下看到的時候心很痛啊，我不知道該如何處理。」

家住新北貢寮的吳先生，去年五月將車停放在，新北三芝中正立體停車場，附近馬路的一根電杆旁，當天附近停電，電杆上高壓線外皮融化掉落、火花四濺，導致他的愛車，板金、玻璃都是一點一點的燒灼痕跡，原廠估價維修費要16萬！吳先生決定向台電求償，對方冷淡的態度讓他好心寒。

當事車主吳先生：「（台電）主辦跟我說，他們賠償金額只有幾千塊，然後說我金額如果要更大的話，麻煩請你往上告，很惡劣然後他就覺得，一直拖一直拖一直拖，然後你可能就沒有耐心了。」





去年五月發生的事情，到目前為止都還沒處理好！台電只叫吳先生往上告就好！台電澄清一切是誤會。

台電基隆區處業務副處長陳建嘉：「因為我們後面雙方，就是沒有保持聯繫，所以造成民眾的誤解和不滿，目前已經主動聯繫當事人，我們會趕快啟動賠償的作業，依照他證明的文件就賠償他多少。」

即便現在台電積極處理，吳先生的心早就涼得徹底。

原文出處：電纜融化火花燒灼「轎車板金、玻璃」 車主控：台電叫我往上告

