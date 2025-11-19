電翻台中市府！究責新光三越氣爆 監院轟：缺乏警覺性及專業敏感度

即時中心／高睿鴻報導

今（114）年2月13日上午11點左右，台中新光三越中港店驚傳大規模氣爆，最終發現源頭為12樓美食街，共造成5人死亡、38輕重傷的悲劇；若意外發生於更尖峰時段，傷亡規模恐怕還會更大。對此，監察院監委王幼玲、王麗珍、張菊芳昨（18）發布檢討報告，指出事發前，該店早於1月起便發布改裝訊息，卻未依法申請室內裝修許可、提報施工中消防防護計畫，而台中市府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務之警覺性、專業敏感度。

監院報告說明，新光三越中港店因室內裝修施工不慎，導致天然氣管線斷裂洩漏，遇電動工具作動火花，因而引發氣爆。報告續指，本事故發生時，宅中市政府消防局尚能本於權責，於災害發生時，即派員進行災害搶救及人命救助；隨後，市政府亦成立爆炸災害應變中心，並進行大量傷病患應變、以及後續協處等相應作為。

但監察院也抨擊，事發前，中港店早於今年1月起，於店內及網路上周知「該樓層即將改裝」訊息，卻未依《建築法》及《建築物室內裝修管理辦法》規定，申請室內裝修許可；並且，也未依《消防法》規定，提報施工中消防防護計畫，顯然無視法令規範。結果，台中市政府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務之警覺性及專業敏感度，僅能消極、被動等待業者自發提出申請，致未能督促業者，落實建築法及消防法揭示維護公共安全之意旨，「應檢討改進」。

監察委員亦發現，新光三越中港店早於今年2月4日，就向欣中天然氣公司申請天然氣（瓦斯）管線異動、同年月10日拆表後，即於13日發生氣爆。該店除了在災前規避法令規範、未向市政府申請室內裝修施工許可、未提報施工中消防防護計畫；據本案重大職業災害檢查報告書指出，該店及其承攬人亦未能落實職業安全衛生管理情形。

監院續指，顯見災前，公用天然氣事業執行拆表作業，因無須通知臺中市政府所屬都發局、消防局、勞工局（勞動檢查處）等主管機關，彼此間亦未有通報聯繫機制，致無從於事前掌握列管，以遏止業者僥倖行為，肇生工作者及公共安全危害，應檢討改進。

此外，公用天然氣事業，係依供氣區域進行劃分，既分別由經濟部及直轄市、縣（市）政府進行登記、許可及監督管理；因此監察委員要求經濟部，督促公用天然氣事業強化用戶落實管線維護、偵漏及緊急遮斷設備之管理，並偕同內政部，研謀建立天然氣管線異動與施工行為間的橫向聯繫機制，以利各權責機關，依法列管並監督管理，俾確保公共安全。

