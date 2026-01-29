電老闆啟動2026新章：以制度化治理驅動平台擴張，打造「有制度、有文化、有規模」的新創樣貌

電老闆（Power Boss）於台中舉辦年度股東尾牙盛會，透過制度化儀式與團隊活動，正式宣告「2026新章」啟動，展現平台型新創邁向規模化治理的關鍵節點。圖：業者提供

電老闆（Power Boss）於1月28日在台中舉辦年度股東尾牙盛會，透過「授權儀式」與象徵團隊凝聚的「紅圍巾團隊儀式」，正式宣告「2026新章」啟動。電老闆表示，本次活動並非一般餐敘式尾牙，而是以年度戰略起點的形式，對外展現新創團隊「小而精、可複製、可擴張」的成長模型：以制度化治理建立可信度、以夥伴機制推進通路擴張、以企業文化沉澱信任資產，並穩健朝IPO路徑準備。

電老闆於活動中進行象徵授權的紅圍巾儀式，象徵制度啟動與2026年度執行節奏正式展開，展現平台型新創重視治理與責任分工的組織文化。圖：業者提供

電老闆對外以一句話定位自身：「電老闆是一個制度化成長的平台型新創：用可複製的商業模式＋夥伴機制＋企業文化，快速擴張合作通路，並朝IPO路徑準備。」本次活動亦以「制度（System）」「規模（Scale）」「文化（Culture）」三大支柱，建立外界一秒能理解的品牌印象。制度面，電老闆強調授權制度、里程碑節奏、獎勵機制與治理透明，讓組織運作具備可稽核、可複製的節奏；規模面，則同步推進合作夥伴與通路招募，讓夥伴能在同一套模式下共同成長、共同獲利；文化面，則以股東社群、紅圍巾儀式與榮譽設計，將「團隊凝聚」從口號落實為可被看見、可被傳播、可被沉澱的品牌資產。

電老闆於年度股東尾牙宣告「2026新章」全面啟動，展現平台型新創以制度驅動成長的組織樣貌。圖：業者提供

在業務發展面，電老闆將以 ESCO（Energy Service Company）節能共享模式作為節能計畫的核心路徑，積極拓展社區與企業的節能合作，讓「省電」不再只是一句口號，而是能被規劃、被落地、被量化的長期方案。電老闆指出，透過制度化的節能評估、節能方案設計與夥伴協作機制，將把節能服務推進到更多社區與企業場域，讓節能效益深入每個社區、每個使用場景，形成可擴張、可複製的綠能服務網絡。

活動中完成年度授權儀式，由共同創辦人暨監察人周明賢替即將上任董事長周海澄整理紅圍巾，象徵責任交接與2026執行節奏的啟動。周海澄於現場表示：「2026我們用責任、節奏、交付，把信任做成成果。」周明賢則指出：「授權不是形式，是承諾：你扛責任，我們扛你。」電老闆亦表示：「我們把活動當作制度的一部分，沉澱信任資產，推動平台擴張。」此外，電老闆同步表揚超標達成的股東夥伴並啟動特別獎勵機制，展現「做得到就被看見」的文化與激勵系統；全場完成一致的封面動作合照，強化外界對其組織度、凝聚力與規模感的認知。

展望2026，電老闆將以「兩個月一次主題活動」作為擴圈計畫，持續沉澱社群與品牌信任資產，擴大合作夥伴圈層。活動三部曲包含：經銷／合作夥伴交流活動（擴圈）、股東健檢關懷計畫（關懷）、戶外團康榮譽活動（凝聚），以更有節奏、更可複製的方式打造同隊文化與長期信任。電老闆強調，將以更透明的里程碑與可稽核流程，強化企業治理與可複製商模，穩健推進IPO路徑準備。

即日起，電老闆開放各類場域申請節能評估與合作洽詢，歡迎社區管委會、企業與各類場域單位洽談節能合作計畫。（官網：https://www.powerboss.com.tw/）。

（本新聞稿內容如涉及未來規劃，實際進度以公司正式公告為準。）

