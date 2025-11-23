電聯車遭大面積噴漆害延誤 台鐵：已報案求償

新北市 / 綜合報導

與此同時，又有塗鴉客來亂，台鐵有一班列車，在七堵站發車前進行巡檢時，發現車身遭到大面積塗鴉，台鐵緊急更換編組，導致列車延誤發車；台鐵公司表示，已經報警處理，要追討相關損失，而破壞鐵路設備，依「鐵路法」最高可處7年徒刑，切勿以身試法；另外，台鐵工會也呼籲，要對車廠維安進行通盤檢討，確保乘客行車安全。

台鐵區間車停在月台上，但車廂成了塗鴉畫布，這列台鐵1108次區間車，預計從七堵開往基隆，但外觀被破壞沒辦法運營載客，台鐵馬上更換編組，但仍然誤點5分鐘發車，初步研判是不明人士，闖進車廂調度場區，對車廂進行噴漆破壞。

記者吳任瑜說：「我們實際回到台鐵七堵調車場，其中一個出入口這邊，可以看到戒備並不森嚴，對於有心人士來說，要翻過這個鐵捲門並不難。」攤開衛星影像圖來看，能夠進入調車場的出入口大約分成兩個，一個在東新街無人看管，另一個在明德一路上，設有警衛亭管制入內車輛，但就算不從門口進出，整個單位部分路段都只是用鐵網圍起來，有人要硬闖根本防不勝防，台鐵工會示警安全防護要加強，否則可能鑄成大錯。

台鐵產業工會祕書長朱智宇說：「連列車還沒出庫，都遭到人為的入侵跟這個影響，我們應該要警醒的是，如果今天是遭到了，更嚴重的列車的破壞，影響到火車的安全的時候，如果那個時候，再來談滾動式的檢討，我想已經完全來不及了。」

回顧台鐵近10年，包含這次已經第三次被人闖入，上次是2023年，自強號新款EMU3000型列車，被噴漆塗鴉破壞，再往前推就是2016年，台鐵產業工會祕書長朱智宇說：「要來有很明確的安全措施，不要再拿滾動式檢討，來敷衍社會大眾。」鐵路警察局台北分局七堵派出所副所長林俊宏說：「本分局已組成專案小組，積極偵辦中。」

警方提醒這個行為已經，涉犯刑法第354條毀損罪，另外根據鐵路法第68-2條規定，竊取毀壞或以其他非法方式危害重要運輸設施者，最高可能面臨7年有期徒刑，並得併科最高1千萬元罰金，還有鐵路法第57條與第70條，未經許可侵入鐵路路線，或站區非開放區域者，可處最高5萬元罰鍰。創意應該發揮在對的地方，民眾千萬別以身試法。

