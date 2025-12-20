電腦中發現犯罪計畫書 模仿鄭捷 認定孤狼作案

誠品南西店外人行道，民眾獻花哀悼。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

大量網友針對十九日晚間北車及及北捷隨機砍人案，網友透過影像比對，指嫌犯張文在兩處犯案現場的裝備顯有差異，甚至質疑墜樓者與張文非同一人，懷疑有共犯或頂替情事。對此，北市警方二十舉行記者會嚴正澄清指出，經專案小組詳細比對監視器畫面及數位鑑識結果，證實從籌備到執行全是張文獨自一人所為，並無任何共犯，呼籲大眾勿信網路謠言。

警方專案小組還原張文案發前的行蹤軌跡指出，嫌犯早於十二月十七日便入住位於北市大同區的旅館，自十七日起至十九日案發當天，曾多次前往台北車站及捷運路網進行現場勘查。根據警方調閱沿途大量監視器畫面分析，張文無論是騎乘機車移動或是步行場勘，身旁始終無人陪同，畫面中未見任何與他人接頭或討論的跡象，初步排除了共犯隨行的可能性。

警方20日在台北車站大廳持槍戒備。 （中央社）

針對網友熱議的「裝備不連貫」疑點，警方進一步解釋，張文在十九日先於台北車站犯案後，並未直接前往下一地點，而是先行返回位於大同區的旅館進行整補與變裝，隨後才轉往捷運中山站繼續犯案，當天犯案時沿路變裝五次。此一中途折返的舉動，造成了其在兩處現場所穿著的服裝與配備出現明顯視覺差異，並非網傳的「不同人」所為。

至於外界質疑墜樓者身分一事，警方表示，張文在最後階段遭到優勢警力圍捕時，其逃竄路線經查證，係先逃至該建築物的六樓頂樓。在頂樓處，張文自行脫下了厚重的戰術背心及相關裝備，隨後才返回五樓並發生墜樓情事。警方在六樓現場已尋獲其遺留的裝備，此一過程完全吻合目擊證詞與現場跡證，確認墜樓者即為張文本人，並無所謂「掉包」或「替身」的可能。

警方比對該計畫書內容與昨日發生的實際案情，發現兩者在行動軌跡與作案模式上的吻合度高達百分之九十以上，且該計畫書內容均以個人視角撰寫，未見任何關於第二人參與的記載或通訊紀錄；更發現他曾搜尋鄭捷新聞，研判他是鄭捷「模仿犯」。警方高度懷疑他模仿鄭捷作案，甚至有崇拜傾向，巧合的是兩人皆有孤僻、人際關係疏離及遭軍方汰除、退學特徵。

此外，檢警在案發後立即對張文的個人電子設備進行數位鑑識，取得重大突破。調查發現，張文早於去年十月便開始構思此計畫，不僅自行上網搜尋並學習製作汽油彈以供縱火之用，更撰寫了一份詳盡的「作案計畫書」警方強調，綜合現有證據，檢警目前已基本排除共犯存在的可能性，全案將持續深入偵辦，釐清其確切犯案動機。