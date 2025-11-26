電腦也選不出！ 雕刻花生寄到日本參賽 太逼真「扣關」2天

高雄花生雕刻達人曾慶棟，將一整盤花生雕刻作品寄往日本參加比賽，因為太逼真，在日本海關卡關兩天（圖／TVBS）

高雄一位雕刻家曾慶棟，是「花生雕刻達人」，日前他將一整盤花生雕刻作品寄往日本參加比賽，沒想到卻因為太逼真，驚動日本海關，卡關兩天，化驗是假花生後，才順利放行，現在已經入選決賽，在日本展出，交由民眾票選名次。

高雄花生雕刻達人曾慶棟，將一整盤花生雕刻作品寄往日本參加比賽，因為太逼真，在日本海關卡關兩天（圖／TVBS）

當曾慶棟端出滿滿一整盤花生作品時，他笑著說要請大家吃花生，讓人吃到長命百歲。這些小小的雕刻品放在手上可以開殼，外觀紋理和顆粒都與真花生無異，讓許多人驚嘆不已。有民眾表示，原本以為是真的花生，結果竟然是假的，非常逼真。

廣告 廣告

倒出整桶花生，端著滿滿一整盤，紋理和顆粒都跟真的沒兩樣（圖／TVBS）

這些超逼真的花生雕刻作品被日本海關扣留時，曾慶棟心情複雜。他表示一則憂一則喜，擔心前面的努力可能前功盡棄，但另一方面，日本海關將作品誤認為真花生，也證明了他雕刻技藝的成果。這批作品準備時間超過1年，其中難度最高的是可開殼的花生。

曾慶棟解釋，一顆只雕刻表面的實心花生就需要花費一整天的時間，而可以開殼的花生則需要18至20天才能完成。他提到這類作品的失敗率較高，因為殼身太薄，稍不小心就會破裂。令人驚訝的是，曾慶棟在莫拉克風災前對木頭雕刻其實是外行人，他是透過撿拾漂流木，自行摸索雕刻技巧，經過16年時間的鑽研，才有今日的成就。

雕刻表面的實心花生，就要耗費一天時間，但可以開殼的，製作期至少18到20天，過程中還很可能刻壞（圖／TVBS）

如今，曾慶棟的花生雕刻作品不僅在台灣參展獲獎，更在國際舞台上嶄露頭角。他收到的日本電子郵件顯示，他的作品從全球參賽作品中脫穎而出，成功入選決賽，目前正在日本藝術博覽館展出，最終名次將由民眾票選決定，成為另類的台灣之光。

更多 TVBS 報導

岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論

林信義APEC會日相高市早苗 小女兒曝領袖夫人們也愛韓妝

美國不需要國王！全美700萬人「無王示威」 川普:全是瘋子

不想遣返回國！ 失聯移工竟披「塑膠袋」 躲冷凍庫半小時

