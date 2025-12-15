電腦公會今舉辦理監事選舉 宏碁董座陳俊聖接任下屆理事長呼聲高

台北市電腦公會理事長彭双浪將卸任，目前以宏碁董事長陳俊聖接任下屆理事長的呼聲最高。廖瑞祥攝



台北市電腦公會今日（12/15）第18屆第1次會員代表大會，會中選出第18屆理監事，新任理事共27位，新任監事則為9位。從理事得票數看來，宏碁董事長陳俊聖當選下屆電腦公會理事長的呼聲最高。

理事選舉中，有4人票數超過百票，依序是宏碁董事長陳俊聖131票、友達董事長彭双浪108票、和碩董事長童子賢107票、凌群電腦總經理劉瑞隆101票。由於童子賢、彭双浪皆已擔任過公會理事長，因此下屆理事長以陳俊聖呼聲最高。

電腦公會將於本週三進行理事長選舉，屆時才會正式公布新任理事長。

陳俊聖自2014年加入宏碁至2017年為全球總裁暨執行長，並於2017年起擔任宏碁董事長暨執行長，領導團隊進行企業轉型，並積極拓展新事業版圖。

在加入宏碁之前，陳俊聖在2005年至2013年間任職於台積電，並於該公司最高擔任全球行銷業務資深副總經理；在1991年至2005年服務於英特爾公司，前後達14年，後至美國總部主管業務與行銷，並擔任全球副總裁一職。在此之前，曾於1988至1991年在台灣IBM工作。

陳俊聖具有台灣成功大學交通管理系學士學位，也擁有美國密蘇里大學（University of Missouri）企業管理碩士學位。

