電腦公會理事長彭双浪將卸任 感性發言：任期逢疫情「刻骨銘心」提3見識3感謝

台北市電腦公會理事長彭双浪即將卸任，公會今日為他舉辦卸任活動。他坦言，過去六年是充滿挑戰和人生第一次經驗的時光。尤其三年疫情期間歷經的種種「刻骨銘心」。他也提出3個見識和三大感謝，強調自己仍是公會家庭一份子，期盼下一任理事長帶領所有同仁，繼續創造公會下一個輝煌50年。

台北市電腦公會今日（12/15）舉辦第18屆會員代表大會，包括數發部長林宜敬、環境部長彭啟明，宏碁董事長陳俊聖、華碩共同執行長胡書賓，以及即將卸任的電腦公會理事長彭双浪皆出席。

彭双浪致詞時，回顧了自己六年任期，坦言這是充滿挑戰和人生第一次經驗的六年。首先是疫情的衝擊，讓電玩展在展出前一周才宣布無法展出，三年疫情期間歷經的種種「刻骨銘心」，自己與老杜（指公會總幹事杜全昌）戴口罩到各部門祝賀新年等特別經驗。

其次，電腦公會也提供政府很多建言。尤其今年以來，川普關稅政策「搞得我們大家都非常的頭痛」，但台灣ICT產業韌性十足，關稅政策反而讓台灣的地位更突顯。

在氣候變遷方面，在政府指導下，公會因應氣候變遷成立了「台灣氣候聯盟」。過去兩三年面臨AI 熱潮，我們也躬逢其盛。

他把六年任期的體育總結成3大見識和3大感謝。

第一，見識到團結力量大。台灣ICT產業「就像一家人」，團結在一起，帶領台灣在「第四次工業革命展現出我們的力量」。他以COMPUTEX 盛況為佐證，現在最大的問題並非找不到參展廠商，而是「找不到足夠的場地」讓所有想參展的人展示產品。

第二，見識到公會同仁無所不能。他稱讚公會同仁有「無所不用其極的服務的精神」，能夠挑戰不可能的任務。他舉例，曾經只用一週時間就辦理「未來科技館」並辦得「有聲有色」。公會也是第一個將展會搬到線上的工協會，並在疫情期間實現「業績還是一直不斷地成長」。

第三，見識到政府各部門對產業的用心。彭双浪強調，政府對產業非常關心，經常邀請公會參與政策討論和建言。公會深度參與了「數位台灣跟智慧國家」的政策制定，並與數位發展部、工程會合作，解決了過去一二十年「政府支付採購的問題，包含軟體跟服務不合理採購的問題」。

三個感謝則是感謝歷任理事長，理監事、工會所有同仁以及政府部門。他強調，電腦公會歷任理事長在過去50年打下堅實基礎，繼續不斷成長茁壯，所有理監事就跟一家人一樣，無私奉獻讓所有活動圓滿成功。

他也感謝公會同仁「任勞任怨」，「無時無刻都在挑戰不可能的任務」，並且常常「挑燈夜戰」，在展會和活動前「無日無夜地投入」。

他感謝政府部門如數位發展部、環境部等各部會首長在公會舉辦的各項展會（如 COMPUTEX、智慧城市展、電玩展）和專案上給予支援，讓公會能夠充分反映產業需求。

最後，彭双浪表示，雖然他的六年任期即將結束，但「我還是跟工會在一起」，因為他是「工會的家庭的一輩子」。他希望下一任理事長、理監事和公會同仁能夠「繼續地創造台北市電腦工會下一個輝煌的 50 年」。

華碩共同執行長胡書賓以電腦公會監事會召集人致贈禮品「福氣小豬」給即將卸任的理事長彭双浪（左）。戴嘉芬攝

