電腦公會舉辦看見AI論壇 AI產業發展趨勢無可限量

記者吳文欽／高雄報導

高雄市電腦商業同業公會於廿七日在高雄市福華飯店舉辦資訊月(高雄場)看見AI進行式論壇，公會理事長黃水成期盼本次論壇能帶給與會嘉賓更多新的視野與觸角。

黃水成指出，無論是模擬人類或模擬理性，AI都扮演著舉足輕重的關鍵角色。重要的是AI產業發展是現在與未來無可限量的趨勢，也呼籲趁早加入AI的行列是現代人當務之急。

本次活動是由資訊月活動委員會數位發展部數位產業署的指導與台北市電腦商業同業公會的協辦，再結合產、官、學界的共識與意見交流，配合展示區無人機飛行模擬教學、燈紅新能源介紹、AI數位轉型解決方案、鄧鴻吉AI創意發明學堂等四項實體展示，於下午四點完成全部論壇活動。

論壇開始，由高雄市電腦公會黃水成理事長以AI合成技術展示歡迎詞，揭開了整場活動的序幕。接續邀請數位發展部數位產業署視察黃國源、高雄市政府資訊處劉俊傑處長、高雄市商業會王柏欣副理事長等貴賓上台致詞，他們均強調，AI人工智慧已快速成長與蓬勃發展，也深入你我的日常生活之中。

論壇授課講師邀請資策會人工智慧研究院林志學副院長、凌群電腦公司劉瑞隆總經理、藏識科技公司李錦昌副總經理、千順量子雲科技公司江宏祥博士、乙碼資通訊科技公司葉欲行執行副總等五位擔任授課講師。

授課內容主題分別為『Agentic AI對產業的影響與其資安的潛在風險』、『AI服務型機器人重磅出擊』、『無人機科技與智慧孿生整合應用分享』、『綠能智慧生態杆』、『AI賦能效率加倍、工程師的智慧轉型之路』等課題，每位講師都能針對不同領域的AI智慧知識，進行互動式分享與講述，使每位參加的學員都受益良多且更接近AI進行式。