電腦故障釀禍？F-16V花蓮外海失事 媒體人聽空軍3說詞驚呼：根本是讓飛官玩命

​花蓮基地一架F-16V單座戰機， 昨日晚間起飛執行例行性夜間訓練任務，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似發生故障，飛行員彈射跳傘，目前下落不明。空軍司令部今（7）日上午召開記者會說明最新搜救進度，媒體人樊啓明臉書發文點出空軍3說詞驚呼，這種情況還天天飛，是讓飛官玩命嗎？

空軍一架 F-16V戰機昨晚間執行夜間訓練時失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明事件經過。​空軍指出，失事機為第五聯隊F-16單座機，機號6700，由上尉飛行官辛柏毅駕駛，昨晚執行夜間飛行訓練，於晚間6時17分自花蓮基地起飛。昨日晚間7時29分，戰機在花蓮基地南面31浬、高度約1700呎處光點消失，空軍隨即成立應變中心，並派遣搜救兵力，協同海軍、空勤總隊及海巡署展開搜救行動。

空軍說明，根據戰管通話、雷達顯示資料以及長機錄影抄件，事發前兩機完成空戰訓練後，採基本編隊返場。19時27分30秒，二號機高度約7600呎、距花蓮南面40.4浬時，曾無線電呼叫「TWO LOST」，顯示編隊發生失散；19時28分18秒，高度約4000呎時，二號機回報高度持續下降；19時28分22秒，高度降至2600呎時，飛行員三度呼叫「跳傘」；19時28分30秒，高度約1700呎，雷達光點隨即消失。



在搜救進度方面，空軍表示，事件發生後即刻派遣S-70C直升機自松山起飛、C-130運輸機自屏東起飛，空勤總隊UH-60M自花蓮起飛，海巡署與海軍基隆級艦艇亦陸續前往目標海域。截至今日上午9時30分，已出動空中兵力13批、13架次，海上艦艇11艘次，並由第二作戰區派遣119名地面人員於海岸實施搜索。



對此，樊啓明彙整空軍記者會重點，第一，MMC任務電腦故障飛官無法參考飛行姿態。第二，Auto-GCAS自動防撞地系統「希望」今年底獲得。第三，防寒飛行衣已採購「希望」明年交貨。​樊啓明直言，空軍在這種情F-16V block 20還天天飛，這是讓國軍飛官玩命嗎?

