電腦明年漲價 恐勢在必行

記憶體價格大幅上漲，即便惠普、戴爾及華碩（2357）、技嘉等PC品牌大廠目前都尚未調升PC售價，但皆已預告2026年不排除漲價可能。不具名的PC品牌廠指出，按照過去歷史經驗，零組件報價飆漲，PC售價勢必得跟漲，「就看哪一個品牌先開漲價第一槍」。

針對PC漲價議題，技嘉昨（4）日坦言，因應成本上揚，漲價可能勢在必行，也許明年會開始調整。至於華碩、宏碁、微星昨日皆未回應。

不具名的PC品牌廠指出，按照過去歷史經驗，零組件飆漲之後，PC品牌也必須漲價反映成本，只是要看誰先開第一槍。

業界分析，每家PC品牌都明白漲價勢在必行，只要有第一家一線PC廠宣布漲價，後續其餘廠商皆會馬上跟進，但目前狀況是「誰都不願意當出頭鳥」。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）日前表示，從未見過成本上漲如此快，DRAM和NAND晶片供應都趨於緊張，所有產品的成本都在上升。戴爾預計將著手調整產品配置和組合，而這些調整最終必然會影響消費者，戴爾將會考慮所有方案，包括重新定價部份產品。

惠普執行長洛雷斯（Enrique Lores）不諱言，該公司預期2026下半年充滿挑戰，會在必要的時候調高價格。洛雷斯表示，下半年，惠普將推動積極的措施，例如導入更多記憶體供應商，減少產品當中記憶體的使用量等。

華碩共同執行長胡書賓則強調，華碩後續會跟DRAM供應商緊密合作、靈活應對，包含進一步提高安全庫存，確保供應穩定；至於通路端的價格調整，華碩會依據成本變化、通路夥伴以及消費者的需求狀況判斷，除了調整產品組合外，「也會在適度狀況下，調整產品價格。」

