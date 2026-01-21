電腦玩家末日？輝達、AMD宣告顯示卡正式調漲 最高漲28000元

顯示卡確定調漲，其中卡王RTX5090建議售價從71990直接漲至99990，大漲28000元。（圖／輝達官網）

AI需求大增，導致記憶體價格大漲，並間接牽連到SSD、顯示卡，此前就傳顯示卡將在年後大漲，如今消息確定，輝達與AMD原廠宣布調漲顯示卡價格，其中卡王RTX5090漲價幅度最高，達到2萬8000元。

有電腦商家在Threads上發文表示，近日接到原廠通知，顯示卡價格正式調漲，所有顯示卡都將調漲，低階型號的RTX5050與RTX5060建議售價從原先的8590、10990調漲至9990、12590元；中階型號RTX5060TI8G、16G與RTX5070 12G建議售價則由原先的13790、15590、19990調漲至15590、18490、22590元。

廣告 廣告

高階顯示卡漲幅最大，RTX5070TI從26990元漲至31990元，RTX5080從37990元漲至44990元，RTX5090更是一口氣從71990漲價至99990元，且這僅是原廠MSRP價格，預計各大廠商的自製卡價格還會進一步提升。至於AMD方面尚未有商家宣布價格，但在歐美市場上已經出現約15至20%的漲幅，預估擁有16G記憶體的RX9070XT漲價幅度也會相當大。

實際上全台最大通路商原價屋的估價網頁查詢，部分廠牌與特定型號的顯示卡已經悄悄調漲2000至3000元，加上此前記憶體與SSD已經四度調漲，1TB SSD價格5、6000元起跳，32G記憶體（16Gx2）1萬元起跳，也讓許多電腦玩家哀號比前幾年挖礦潮還誇張，直呼真的組不起，更現實的是，AI浪潮至少到2027年都不會結束。

更多中時新聞網報導

自然科難易適中 地震、諾獎都入題

NFL》麥克米蘭致勝抄截 野馬延長退比爾

NBA》天降騎兵！泰森飆39分宰地主