電腦繪圖師寫頭痛日記 調整藥物改善

神內醫師吳旻陽教導民眾如何緩解偏頭痛。

（羅東博愛醫院提供）

記者張正量∕宜蘭報導

偏頭痛是上班族常見的文明病，症狀從輕微抽痛到嚴重頭裂般疼痛不等，甚至伴隨噁心、畏光、畏噪音等不適，對生活造成極大干擾。

宜蘭32歲的電腦繪圖師王先生，近一個月來幾乎每天頭痛，甚至連微弱聲響都讓他心煩意亂，工作難以專注。求助羅東博愛醫院後，神經內科醫師吳旻陽替他安排止痛藥與預防用藥，同時要求他用「頭痛日記」記錄每日的頭痛程度、持續時間與誘發因素，醫師透過日記資料調整治療策略。

在藥物治療與頭痛日記雙管齊下調整生活後，一個多月內王先生的頭痛頻率減少過半，從原本天天發作，減至每週僅1至2次，3個月後，僅在天氣變化、工作壓力大或感冒時，偶爾出現輕微症狀，整體疼痛已明顯控制，生活品質大幅提升，預計半年內有望擺脫慢性偏頭痛困擾。

吳旻陽提醒，偏頭痛不是「忍一下就好」，常見誘因包括咖啡因過量、巧克力、起司、睡眠不足、天氣劇烈變化、壓力、女性月經周期等。若出現反覆頭痛且伴隨噁心、嘔吐、怕光或怕吵，務必及早就醫，以排除腦神經相關疾病並接受適當治療，避免發展成「反覆頭痛症候群」。