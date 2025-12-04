電腦設定遭更改導致錯誤檢驗值 高市衛生局長鞠躬道歉

高市衛生局長黃志中(中)、副局長潘炤穎(左)、檢驗科科長林學慶(右)召開記者會說明並鞠躬道歉。 圖：高雄市衛生局/提供

[Newtalk新聞] 針對高雄市衛生局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，今(4)日經內部調查檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。衛生局長黃志中、副局長潘炤穎今天傍晚臨時召開記者會，對於此事件人為錯誤，向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯鞠躬道歉。

衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局內部調查，發現檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但是「恩氟喹啉羧酸」設定條件遭更改，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

高雄市衛生局執行「114年食品抽驗計畫」，於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，該批號全面下架。業者自行送檢驗查無動物用藥，但衛生局強調依法依程序檢驗，更指業者送驗的是不同批號檢體。不過事件今日再逆轉，竟是檢驗數值設定遭到更改，而當時操作的29歲陳姓女研究助理已離職，全案將移送檢調釐清是否為故意或疏失。

此次抽驗計劃，高雄市衛生局於10月27、28日進行前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。陳女符合衛生局受訓資格，年資一年半，今年考上高普考後，11月4日離開高雄市政府衛生局，全案於5日起則由職代負責，後續數值為再被更動。

衛生局表示，表示此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，經過深入追查，確認此為單一事件，之前並沒有電腦設定更動紀錄。相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調，此操作人員為故意或過失，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因。

