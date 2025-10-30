「電蚊香」比傳統蚊香安全？醫給答案了 這些人最容易中毒

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

蚊子就像「不速之客」，總在半夜嗡嗡打擾你的睡眠。很多人覺得點傳統蚊香煙霧太嗆，於是改用「電蚊香」，看起來乾淨、沒煙，似乎更安全。但真的是這樣嗎？重症醫師黃軒表示，事實上，電蚊香≠無害神器，它和傳統蚊香一樣，都隱藏著化學與健康的課題。我們可以從成分、釋放方式、暴露風險等三方面來拆解真相。

1、殺蟲劑家族

電蚊香（液體、片狀、墊片式）主要成分多為擬除蟲菊酯（Pyrethroids），這類化學物質能干擾昆蟲神經系統，導致牠們麻痺死亡。例如：

．右旋氯氟氰菊酯（Prallethrin）

．氯氟氰菊酯（Transfluthrin）

但在密閉環境長期吸入，人類也可能出現：

．眼鼻喉刺激、咳嗽

．頭暈、頭痛

．皮膚過敏反應

（對嬰幼兒、孕婦、寵物影響更需注意，特別是魚和貓對菊酯類很敏感）

室內持續釋放低劑量擬除蟲菊酯，長期暴露與兒童呼吸道症狀增加有關；擬除蟲菊酯會影響哺乳動物神經鈉通道，雖然劑量高於一般使用環境，但慢性累積仍需警惕。

2、釋放方式

．傳統蚊香

燃燒時會產生懸浮微粒（PM2.5）、一氧化碳與多環芳香烴（PAHs），這些是呼吸道和心血管的負擔。

．電蚊香

透過加熱釋放有效成分，雖然幾乎沒有明顯煙霧，PM2.5含量較低，但化學成分依然進入空氣並被吸入肺部。所以，「少煙≠無害」。

3、暴露的風險

．在密閉空間長時間開啟：室內藥劑濃度會累積

．對於有氣喘、慢性支氣管炎、嬰兒、孕婦等族群：建議減少使用或選擇物理防蚊

．寵物尤其是貓和觀賞魚：對擬除蟲菊酯高度敏感，可能中毒甚至死亡

安全用電蚊香3原則

1、睡前開，睡覺關

電蚊香要「搶先布防」：睡前1-2小時插上電，等藥劑釋放到空氣中，把蚊子逼走。真正入睡時就可以拔掉插頭，避免一整晚吸入化學物質。

2、保持通風

記得「小縫隙」很重要！不必把窗戶大開，至少留一點空隙，讓空氣流動，避免藥劑濃度在房間裡積累。

如果房間完全密閉，反而可能造成頭暈、喉嚨乾癢。

3、物理防蚊，減少依賴

紗窗×蚊帳=最環保組合。化學產品只是輔助，不是長期依靠的唯一手段。長期依賴電蚊香，兒童、孕婦、寵物（尤其是貓和魚）都可能暴露風險。

總結來說，「電蚊香」雖然比傳統蚊香少了煙霧和PM2.5，但仍然釋放殺蟲劑化學物質，長期吸入同樣存在風險。對一般成年人來說，偶爾、短時間使用問題不大；但若是 嬰幼兒、孕婦、呼吸道疾病患者、寵物，就要特別小心。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

