電視中的風景／王光慧

王光慧

那個年代裏，農村幾乎沒有什麼娛樂的活動，大叔家的那臺電視機，常常吸引著整個村子裏的人來看。

那是一臺十四英吋的黑白電視機，信號好的時候，畫面還比較清晰，像水洗過一樣的流暢，但是如果遇到颳風的天氣，信號不好，上面就出現很多雪花，喇叭裏發出“嗞嗞啦啦”的噪音，非常地刺耳。電視機上面還挑著兩根鋥亮的天線，一節一節的，可以伸縮長短，也可以調整角度。後來，拉杆天線換成了室外接收器，鋁管和鋁片做成的，用一根長長的竹竿挑著，連接著長長的天線，可以轉動，接收的效果就非常的好。

廣告 廣告

夜幕剛剛降臨，我們草草地吃了點東西，拎著板凳到這裏看電視。漸漸的，院子裏開始熱鬧了起來，左鄰右舍的人們也都陸陸續續地過來，有的端著罐頭瓶子或大搪瓷茶缸，裏面的茶水很釅，有些苦澀，但喝起來卻格外的香甜；有的人拿著大煎餅，就著大蔥，“咯吱咯吱”地啃著，眼睛卻死死地盯著螢幕，好象生怕丟掉上面每一個細節；還有的端著個大瓷碗，裏面盛滿了稀飯，放上一點鹹菜絲，“吸溜吸溜”地喝著，玉米粥的香味兒飄了很遠。大家相互打個招呼，然後就找個地方坐下來，大嬸忙得不可開交，一邊打著招呼，一邊提著水壺給大家續水，整個小院子裏充滿著溫馨和歡樂的氣氛。

我們村西有一個煤礦家屬院，進了大門以後，傳達室的旁邊有一個一米半高的鐵架子，旁邊有一座二十多米高的水塔，從上面垂下來一根綠色的天線。每天晚上五點半的時候，就有兩個工人架著一臺電視機放在架子上，連好電源和天線，開始播放節目。

這臺進口的彩色電視機比較大，有五、六十釐米見方的樣子，後面還挺著個大肚子，十分的笨重。那時候有個姓蔣的師傅負責播放，他個子不高，胖胖的，挺著個比孕婦還突出的大肚子，大夥兒都叫他“蔣胖子”，是個笑容滿面、挺有風趣的人。

這臺電視是為了豐富工人和家屬的文化生活準備的，我們也經常去湊熱鬧，一般是太陽還沒有落下，就早早地來到小廣場上，找到一個最佳的位置，坐在地上，或者帶著小板凳，後面的人有的坐在椅子上，有的站著，再後面的就只能站在板凳上，伸長了脖子，像一群高傲的鴨子。附近周圍五六個村莊的老百姓都來這裏玩，圍得裏三層外三層的。蔣師傅跑來跑去，忙著維持秩序，有時候還要扯大了嗓子吆喝幾聲，忙得不亦樂乎！

那時候的電視節目非常少，一般有中央台、山東臺各一套，還有一兩個附近縣市臺的節目。中央台六點半就開始播放少兒節目，一般是動畫片，是我們最喜歡的節目。山東臺的節目順序和現在的差不多，七點開始轉播中央台的新聞聯播，七點半播山東新聞和天氣預報，然後再播上一兩個其他的節目，八點多才開始播放大家喜歡的電視劇。與我們鄰近的微山縣電視臺一般六點就開播，大都是點歌節目，比如“xxx祝xxx企業開業大吉”、“xxx祝xxx結婚志喜”之類的，在這中間還要插播一些企業廣告，有時候還會播放一些新奇的武打電影。他們的節目信號覆蓋面非常廣，收視率也很高，在當時非常的火爆。家屬院裏的電視機一般都是播放中央台的節目，記得有一部南斯拉夫的電視連續劇《加裏森敢死隊》，我們都非常喜歡，基本上是每集必看的，裏面的好多精彩的畫面，至今還是記憶猶新。

現在，看電視已經不是什麼稀罕的事情了，電腦、手機日益普及，節目也越來越豐富多彩了。但是，在當時來說，看電視卻是我們平時最喜歡的活動。