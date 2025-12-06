電視劇《我們六個》林家次子林作逸老師 獲頒教育大愛獎

黃昆輝教授教育基金會於今（6）日頒發「寶佳教育大愛獎」，基金會董事長黃昆輝期勉大愛教師們保持心中的信念與熱忱，引導孩子走出迷茫。（主辦單位提供）

黃昆輝教授教育基金會於今（6）日頒發「寶佳教育大愛獎」，共有12位教師獲獎。電視劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，劇中原型之一、林家六名兄弟姐妹的老三林作逸也名列其中。他說，自己與兄弟姐妹是社會養大的孩子，感念取之於社會，更要懂得回饋。

林作逸擔任老師35年，服務於新北市三峽區成福國小。因學校家長多屬弱勢，他結合社工的實物銀行與宗教單位推動課後照顧，並協助學科落後學生課業補強。他同時擔任防毒守門員、成立反毒社團，也協助出監後學生修復人際關係。多年投入使他獲得此次大愛獎。

廣告 廣告

談到教育初衷，林作逸說，自己在破碎家庭中長大，懂得孩子的無助，也更容易察覺他們的需求。他回憶，母親是小學老師，給予孩子們正向鼓勵，即使遭遇夫出軌也從未怨懟。兄弟姐妹入住育幼院後，看到的依然是社會的溫暖。他說，既然是社會拉拔長大，就更要回饋社會。

另一位獲獎者、豐珠中學中途之家學輔主任江佳盈，面對多為曾中輟、列管、偷竊或吸毒的少女，從學校連基本版畫器材都沒有開始，逐步為學生爭取資源。

基金會董事長黃昆輝表示，大愛教師往往以理解孩子為起點，站在孩子的角度，讓學生的表現被看見，他們相信每個孩子都擁有與生俱來的潛能和價值，大愛教師們給孩子們溫暖和前進的動力，在孩子的需要上看到自己的責任。

「不忘初心，方得始終，初心易得，始終難守」，黃昆輝期勉大愛教師們要保持心中的信念與熱忱，藉著信念與力量，孩子才會相信自己，走出迷茫，走出絕望，綻放著對生命的積極與期待。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

TPBL》高國豪停賽 攻城獅不敵戰神

肺癌AI PET揪出早期癌細胞

林志穎全速前進 可望重返影視圈