電視台主播「現金換情報」！橋檢說法曝：拉攏軍人提供機密給大陸人士

社會中心／洪正達報導

電視台主播兼記者林宸佑被控收買軍人，以現金購買機密資料後提供給大陸人士。（圖／翻攝林宸佑臉書）

知名電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，檢方表示，林男以數千到萬元不等金額向現役軍人購買國防機密後，並將相關情資提供給大陸人士，訊後聲押林男與5名現役、退役軍人獲准。

橋頭地檢署表示，此案由陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於 115年1月16日執行搜索某電視台記者 1人及現退役軍人 9人。

檢方訊畢後認定林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人 5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

林男所屬電視台則表示，針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳電視台遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

