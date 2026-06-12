電視台副總兒涉性侵被起訴 江祖平曾怕被報復：憂外送員是某人假扮

藝人江祖平去年勇敢跳出，揭露電視台龔姓副總的兒子涉嫌性侵，今(12日)北檢宣告依強制性交罪起訴龔男，江祖平至截稿前暫未正式回應，但去年她曾表示擔心被報復，曾疑神疑鬼到擔心外送員是龔男假扮的，可見心理壓力之大。

江祖平去年8月先是發文爆料有人遭侵犯，先是稱受害者身分是臨時演員，後來才承認是自己。龔男9月則發文回應，稱自己一年前愛上大他20多歲的江祖平，兩人後來發展姊弟戀，上月分手，反控女方的質控是不實之詞、誤導群眾，也對他的家人感到困擾，要求江祖平撤掉不實發文，對於司法調查他會全力配合。

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而網紅花花後來分享和江祖平對話，還原打給江祖平關心時，忍不住問她為何這麼勇敢？江祖平說：「因為我沒什麼好失去的！我不怕失去什麼！」，「我要保護那些人，那些相信我告訴我她們經歷的人！所以我只能自己站出來！」並表示許多女性被侵犯時，第一時間是關注自己的羞辱與無力感，甚至自責：「是不是我做錯了什麼？是不是我沒有保護好自己？」，但其實「錯的從來不是受害者，而是那個選擇傷害的人」。

江祖平爆料後，不少與龔男交手過的網友也私訊江祖平類似離譜行徑，江祖平無奈說：「感謝大家提供這麼多，原來...他從小就這樣...我是真的眼瞎」，心碎過去識人不清，她也坦言雖然勇敢揭發，「說實話，縱使他們父子二位都離開公司（我是看新聞說的）但我更害怕的是，他們知道我住哪裡，事件發生後，我每天都要到天亮了，才敢在沙發上睡著，一聽到什麼動靜，就會馬上驚醒」。

江祖平還無奈到想問有沒有知情人知道龔男人在哪裡，「我真的連外賣都不敢點，因為不知道某人會不會守在家裡外面，然後在螢幕裡看到戴安全帽的，是真的外送員」，讓網友心疼不已，留言安慰說：「加油，不要氣餒，要堅強，防身的辣椒水備著不時之需」、「要找朋友或家人，千萬不要獨自一人」、「每天一推，此事不能沉」、「副總不是副總統，那怕是副總統家裡出了個性侵犯也會自咎下台」。

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