電視台資深執行製作驟逝 死因曝光...演藝圈大咖哀悼
電視台資深執行製作人邱家嚴（邱家寶）15日離世，享壽66歲，生前製作不少電視節目的邱家嚴，在演藝圈廣結善緣，幕前幕後人員聽聞消息後陸續悼念。而起初傳出邱家嚴是因肝癌病逝，但今（22）日家屬否認，並稱是肝及腎有積水，治療一段時間未見起色，出院返家不久便離世。
資深女星陳素珍在臉書發文哀悼，「執行製作（邱家寶）寶哥一路好走......佛祖接引西方極樂世界......阿彌陀佛合十」；另一名資深女星呂俍慧也在臉書悼念。幕前幕後人員聽聞消息後也十分震驚，且深感不捨，「不是活蹦亂跳的嗎？」「怎麼這麼突然！寶哥一路好走」「太意外了」「對我很好的寶哥一路好走」「兄弟一路好走。」「我前幾天才跟他聯絡的，怎麼就⋯」。
據《三立新聞網》報導，女星恬娃透露，邱家嚴參與製作的節目多為《台視》的，包含曾熱播13年的綜藝節目《天天開心》，離世消息傳出後，許多演藝圈幕前幕後的人員，陸續向家屬表達哀悼之意。
報導並指出，起初傳出邱家嚴是因肝癌病逝，但邱的弟弟否認此說法，並稱他是因肝與腎都有積水，治療一段時間未見起色，出 院返家後「一直睡覺」，最後呼吸困難離世，心情十分哀痛。
