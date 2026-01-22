Taiwan FactCheck Center

電視已死？奧斯卡轉戰YouTube、Netflix演算法改寫影視江湖？

發佈：2026-01-22

https://open.spotify.com/episode/2dTZ14D53O4XnqHlIybDOi?si=JcQkIvBOQXSZoQeXxLwbGQ

【若無法播放，請點此收聽節目】

https://youtu.be/a9emuiUsd8Q?si=tNnmneGph2wupJFk

【若無法播放，請點此收聽節目】

廣告 廣告

EP227｜電視已死？奧斯卡轉戰YouTube、Netflix演算法改寫影視江湖？《那張照片裡的我們》用唯美愛情「鉤」出真相查證力。專訪湯昇榮（瀚草文創董事長）

01:52 ? 奧斯卡都得靠攏 YouTube 直播，傳統電視產業真的走向末路了嗎？

03:19 ? 串流巨人Netflix將吞下百年電影公司？內容霸權時代來臨？

07:50 ? 你的喜好被算計了？揭秘 Netflix 的「爆款公式」 ！

11:21 ? 當戲院成為夕陽產業、國際平台掌握話語權，在地故事如何突圍？

16:14 ? 嚴肅歷史也能變商業大片？湯昇榮用「唯美愛情」把「中壢事件」講給年輕人聽

26:40 ? 從金牌監製到親自執導，為何這次湯昇榮站到第一線？

33:51 ? 電影只是「鉤子」！導演期待觀眾觀影後願意「查證與反思」

39:08 ? 劇情片 V.S. 紀錄片，用「共情」打破同溫層、讓觀眾感同身受。

46:10 ? AI 換臉與假訊息時代，真相還存在嗎？ 「眼見不為憑」成常態，真相如何守住？

51:34 ? 面對 AI 挑戰與社群撕裂，不盲信、不冷漠，學會「帶有智慧的善良」

從《他們在畢業的前一天爆炸》、《我們與惡的距離》到《模仿犯》，金牌製作人湯昇榮始終精準抓住社會脈動，不僅屢創收視奇蹟，更引發深層的社會對話。這一次，他首度以電影導演身分推出《那張照片裡的我們》，將1977年戒嚴時期的「中壢事件」放進跨國愛情敘事，試圖用商業電影的語言，喚醒年輕世代對台灣民主歷程的關注 。

本集節目也把鏡頭拉回影視產業的巨變：當奧斯卡這類全球盛事都被迫思考「要去哪裡直播才有人看」，資深製作人湯昇榮將帶您深入剖析 Netflix 等串流巨獸如何利用演算法，改寫全球觀眾的收視習慣 ，並探討台灣影視產業在國際平台夾擊下的生存突圍之道 。

最後，在面對 AI 深偽技術（Deepfake）與假訊息氾濫的時代 。湯昇榮提醒，戲劇雖能以情感連結人心，但觀眾更需具備獨立思考與查證真相的能力 。究竟我們該如何避免成為演算法的棋子？如何在虛實交錯與社會撕裂底下保有「智慧的善良」 ？請收聽《新聞真假掰》，假新聞 Bye Bye！

?本周來賓點播：振永 Jinyoung & 9m88〈此刻永遠 Timeless〉

來 賓｜

湯昇榮（瀚草文創董事長）

主持人｜

黃兆徽（台灣事實查核教育基金會董事）

節目團隊︱

黃兆徽、邱家宜、張育騰、蔡東棧、陳柏樺

更多精彩內容請搜尋「新聞真假掰」，或上各大Podcast平台收聽，YouTube頻道則有訪談精華影片陸續上架。除了適合大眾收聽收看，也推薦各級學校老師在規劃媒體素養課程時可列入影音輔助教材。

【立即收聽】新聞真假掰 — 假訊息 Bye Bye｜EP227｜

Apple：https://pse.is/8k3kjw

Firstory：https://pse.is/8k3lns

Spotify：https://pse.is/8k3lm7

KKbox：https://pse.is/8k3lkh

【非聽不可的相關訪談】

唐鳳：用「數位遷徙自由」，打破平台壟斷與演算法極化

從法律戰到認知戰，台灣如何因應「複合性施壓」、維持彼此信任，強化社會韌性？

【喜歡這集嗎？想對主持人或來賓提問嗎？】

?評分、留言這裡走｜https://pse.is/4p9wyd

【好節目需要鼓勵～請給我們五星好評】

?訂閱、評分、留言這裡走｜https://pse.is/4lblzz

這裡可以再加入文字， 或者可以加入區塊版面配置Block