電視才剛買就降3000！ 好市多「貼心1舉動」他驚呆





美式賣場好市多（costco）一直以優惠的價格和周到的退貨服務深受台灣民眾喜愛，特別是當商品降價促銷時的「退價差服務」。近期有一名會員分享，自己在好市多買了一台65吋的電視，沒過多久便降價銷售，而好市多竟主動聯絡表示會「退價差」令他受寵若驚。

根據《MEN'S JOURNAL》報導，一名網友在美國知名論壇 Reddit 的好市多討論區發文，他表示，他在好市多購買一台65吋電視後沒多久，該電視價格便下調約100美元（約新台幣3119 元）。不過令他驚喜的是，好市多竟主動聯繫他，並表示會提供一張價值100美元的好市多購物金卡，補足電視降價後的價差。

過了一段時間，該款電視價格又再度調降50美元（約新台幣1560 元），沒想到他再次收到好市多的一張50美元的購物金卡，這令他感到非常的受寵若驚。

根據好市多官網顯示，購買好市多產品，除卻客製化商品、珠寶貴金屬、大型家電、食品等，皆有好市多全額退款保證。只要帶上商品、會員卡、發票、信用卡，就可以到櫃檯辦理退貨退款。不過，好市多的客服網站明確指出，在多數情況下，消費者購買商品後30天內通常需要自行提出「價格匹配」服務申請，才可以補回價差。

（封面圖／好市多提供）

