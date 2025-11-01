電視是日本人獲取災害資訊的首選管道

近日一份關於如何收集自然災害資訊問題的問卷調查顯示，列舉電視的受訪者比例遙遙領先。災害剛剛發生後透過電視收集即時資訊的受訪者比例高達56.0%。

市場調查企業Cross Marketing（東京）2025年7月透過線上方式針對全國20到79歲民眾實施了此項調查。收到男女各1500人共計3000份有效回答。

調查詢問了災害發生後不同時間段的資訊獲取管道（多選）。在災害初發時，除電視外，受訪者還列舉了廣播（22.9%）、地方政府網站（19.6%）、氣象廳網站（15.1%）和公共機構官方社群媒體（14.2%）。

數小時後及數天後，排在前5位的上述資訊源沒有出現變化，電視占到近50%。由於可能無法送到讀者手中等原因，所以在災害初發時和發生數小時後的設問中，沒有把報紙加入選項。而作為發生數天後的資訊源，也只有8.7%的受訪者列舉了報紙。即使在平時，用於收集災害資訊的首選也是電視。

按年齡段分析災害發生後的資訊獲取管道，60到79歲的受訪者中，列舉電視的人較多。而20到39歲的年輕群體中，列舉公共機構官方社群媒體的人較多。調查負責人表示，這不僅反映出各代人在資訊獲取管道上存在不同，也可以看出他們都傾向於選擇可靠性較高的資訊源。