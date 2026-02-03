電視櫃不靠牆，變身多種功能的複合式設計

整理｜Eason 圖片來源｜室言所設計、柏德設計、有隅設計、大衛麥可設計



多數人裝潢時，都習慣把電視櫃「貼著牆」放，感覺穩妥又不佔空間。但隨著居家格局越來越多元，開放式客餐廚空間成為主流，「電視櫃不靠牆」的設計也開始受到歡迎。這樣的做法，除了讓空間更靈活，還能讓電視櫃變身成為「多功能的生活中樞」。今天柏德設計帶大家看看電視櫃脫離牆面的設計巧思，讓家更開放、也更聰明。

圖片來源：室言所設計

一、電視櫃，從「靠牆家具」變成「空間分界線」

在開放式格局中，客廳與餐廳往往是連成一體的。如果電視櫃仍然靠牆擺放，整個空間容易顯得鬆散、缺乏層次。這時，讓電視櫃「站出來」就能發揮劃分區域的作用。例如，把電視櫃放在客餐廳之間，讓電視背板自然形成一道「半牆」。前面是電視休憩區，後面可以是餐桌、書桌，甚至是展示櫃或收納區。這種方式比起實體隔間更通透，視覺上保有空間延伸感，卻又讓每個區域有明確的界定。

圖片來源：柏德設計

二、雙面使用，一櫃兩用更實際

電視櫃不靠牆的另一個好處，是可以「雙面使用」。設計時，我常會把電視背板做成雙面造型：一面掛電視，另一面做成展示架、書櫃或餐邊櫃。舉個例子：在客餐廳共用的空間裡，電視面向沙發，而背面則做成可擺酒杯、書本或植物的小層架，讓不同生活場景共享同一件家具。這樣不僅節省家具數量，也減少動線浪費。如果家中坪數不大，更可以利用這個設計把收納藏在背面，例如抽屜、隱藏式櫃體，讓整個空間保持乾淨俐落。

圖片來源：柏德設計

三、機能與美感並重的設計關鍵

要讓電視櫃離開牆面，結構與線路是兩大關鍵。由於電源、網路、影音線材通常從牆面走出，若櫃體獨立於中央，就必須預先規劃地插與管線走線，確保整潔與安全。設計時可以將電線藏於立板內，或從地板預留線槽，達到「看不到線」的效果。結構方面，中央獨立櫃體需有足夠穩定性。建議選用鐵件骨架或木作結構搭配底座固定，確保電視安全。若想讓櫃體更輕盈，可採懸浮設計或半高立板形式，既保留視覺穿透，也不影響空氣流動。美感上，電視櫃不再只是「收納家電」的家具，而成為家中視覺焦點。設計師常利用材質對比或燈光層次，讓櫃體兼具展示與氛圍功能。例如電視牆面用木紋搭配霧黑金屬、背面用玻璃層架加上間接光源，晚上打開時，就像家中的小型藝廊。

圖片來源：有隅設計

四、從生活需求出發的靈活應用

其實，電視櫃不靠牆的做法，核心在於「回應生活習慣」。對於小家庭來說，它可以兼作工作區或餐邊櫃；對於愛看劇的家庭，則可用旋轉式支架讓電視能面向不同角落——白天在餐桌邊吃早餐追劇、晚上躺沙發看片，都不用再移動設備。

圖片來源：大衛麥可設計

有孩子的家庭，也能將電視櫃下方設計成玩具收納區，背面做成黑板牆或展示牆，讓孩子有屬於自己的小天地。對長輩而言，則可在背面設計閱讀角或神明桌區，讓動線更順暢、使用更安心。

圖片來源：大衛麥可設計

讓家具成為生活的一部分

電視櫃不靠牆，不只是「設計噱頭」，而是一種更貼近現代生活的思維。當居家空間越來越開放、彈性，家具也不該只是固定在角落的單一功能體。只要在設計初期做好電線、結構與動線規劃，一個「不靠牆的電視櫃」就能替空間創造更多生活可能。它可以是隔間、收納、展示、工作桌，也可以是家人互動的中心。當家具開始「動起來」，家也就更有溫度、更有生活的節奏感。

圖片來源：有隅設計

