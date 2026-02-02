電視皇帝郭建宏「不准兒女搬爸爸名號做事」 王識賢被實力嚇到：你這兒子很耐操
《百分之一相對論》導演郭方儒和製作人郭彥伶是電視界大佬郭建宏的一雙兒女，姐弟倆差了將近10歲，郭彥伶都笑說，自己是弟弟的小媽媽。接受專訪時，一家三口一起公開合照，郭建宏既開心又感嘆道，「好難得可以這樣一家人一起拍照！」
郭建宏在演藝圈有電視皇帝之稱，許多戲劇、綜藝都是他的製作公司映畫製作，他也曾任職華視總經理一職，當時將張菲、余天、李亞萍等人找回來，人脈相當廣。他提到年輕時，每天都在闖事業，面對廣告商、電視台長官他一人跟一桌拼酒，「為了工作很荒唐，身體都不要了！」更別說是跟兒女相處，沒想到世代輪替，現在換兒女衝事業，變成他想見到小孩一面都很難，「當時我的那種打拼的拼勁在他們身上，我一開始覺得到底在忙什麼，比台八還不正常！但我只能提醒他們，要顧好身體。」
身為郭建宏的兒女，姐弟倆相當低調，郭建宏自豪地表示，「必須要拿出實力讓人家認可啊！」郭方儒之所以拿的到這檔節目導演的位置，完全不是靠著爸爸是郭建宏，他不諱言表示，自己的確有比一般人有更多資源證明自己，不過他也沒有浪費每一次的機會，「其他人光是想進這個圈子可能都是一個問題，我比別人幸運在這，但是我去片場拍花絮的時候，沒有人知道我是郭老闆的兒子，我從來不會自己說，是到後來可能有人知道就傳開。」
郭彥伶回想一開始進映畫工作時，爸爸對她非常嚴格、非常兇，即便不是她的錯，爸爸也會大罵她一頓，甚至在所有同事面前，郭建宏解釋，「我一開始是不允許家人進我公司的！所以我才必須對她更嚴格！」郭彥伶從最基礎的企劃助理做起，一開始的確很受傷，也覺得被吼很沒有面子，「我第一次被罵的時候很震驚，因為他不會這樣罵員工，但是為什麼這樣罵我」，不過事後她回想這段磨練，她表示，「我能理解爸爸的心情跟擔心，他想要我做的比其他人好。」
有了跟彥伶多年的磨合，郭建宏開始慢慢轉換模式，他也不是一開始便讓兒子擔綱導演這麼重要的角色。郭方儒表示，爸爸對他的認可應該是從《生命捕手》開始，他原本只是其中一位演員，不過拍到一半時，臨時需要新的編劇，當下要找一位懂醫學跟整個劇情脈絡的人不容易，他把握了那次的機會，邊演邊寫，幾乎沒有睡覺時間，只能趁著拍攝空檔瞇一下，這樣的日子長達2個多月。
一開始郭建宏也很緊張，擔心才20歲出頭的郭方儒能力到底可不可以，不過收視跟現場其他工作人員都對兒子讚譽有加，甚至連男主角王識賢都告訴他，「你這兒子真的不錯，很耐操！」
對於這次《百分之一相對論》的合作，郭建宏講了大白話，一開始的確跟兒子大吵過，最後靠著郭彥伶在中間做協調兩方才慢慢理解彼此，郭彥伶認為兩邊都沒有錯，一邊是老闆的思維一邊是導演，必須靠著她這個製作人的專業在中間做取捨，「我跟爸爸工作比較多年，我也懂Z世代的思維邏輯，我知道兩方的立足點，健康的溝通無可厚非，因為他們都是希望作品好。」郭建宏笑說，他一開始的確不知道節目在做什麼，不過他最後相信一件事，「方儒如果沒有天份，我不會挺他，他做的東西很新，我只希望不要讓我賠太多就好！」
面對弟弟這次扛起導演的位置，郭彥伶表示，她對弟弟的印象就是乖巧溫和、靦腆害羞，沒想到一起工作後才發現對方很有主見，甚至有點固執，很知道自己要做什麼也非常有自信，她發現時還疑問地問媽媽，「小時候方儒是這樣嗎？」像發現新大陸一般地驚奇，不過她認為這樣的固執也相當好，那是弟弟對專業的執著。
郭建宏直到現在仍不斷學習怎麼在爸爸、老闆之間做切換，不過他非常驕傲一雙兒女被老婆教得很好，他不讓兒女在這行搬他名號做事，兩個孩子也從來沒想過做這件事，兩人一口同聲說：「太奇怪了吧！」郭建宏說：「如果只靠我郭建宏撐不了多久，他們必須拿出作品被外面的人認可，我常告訴他們先做事，把事情做好再說，而且你們老闆不是我，是觀眾，觀眾不買單你什麼都不是。」
郭建宏即便已經72歲，仍每天在吸收新的資訊，研究影視產業的趨勢和變化，他希望兒女能承接他的衣缽，把網路的江山打下來，「我其實也在思考，未來有沒有可能不靠網路平台也能活？但這塊就交給他們去闖，傳統平台就由我來扛」。
