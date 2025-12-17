電視老人集體破防？Netflix「鈔能力」獨佔WBC日本轉播權，想看大谷翔平只能乖乖「課金」

美國串流影音平台巨頭Netflix，砸下重金取得明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），日本地區的完整獨家轉播權。當初此消息曝光之初，就在日本當地引起不小議論，特別是長期習慣透過電視台收看棒球賽事的群體，擔心會因此沒有比賽可看。

但是，面對日本國內輿論壓力，Netflix稍早已向各大日媒宣布，其串流平台將獨家提供本屆經典賽47場完整直播和轉播服務。他們並沒有和電視台合作直播、或是延後錄播的打算。負責日本內容製作的Netflix副總裁坂本和隆，接受媒體採訪時表示，雖然沒有和電視台合作轉播的計畫，但是比賽期間、該平台非常願意和日本代表隊球員的出身地政府合作，舉辦公共轉播活動。

廣告 廣告

在他看來，透過舉行這類的公共轉播，會讓更多人能深刻感受到棒球的魅力。

坂本和隆同時還特別說明，Netflix希望大幅改變體育賽事的觀看體驗，「讓觀眾無論何時、何地都能收看，即使錯過即時畫面，也能透過存檔回看精彩瞬間。我們的主要目標是吸引年輕族群，以及核心球迷以外的輕度觀眾。」

Netflix標誌。（AP）

除了願意和地方政府合作舉行公播，Netflix也和日本兩大電信商合作，讓au與 UQ旗下的用戶、有機會獲得「最長5個月免費觀看」的促銷優惠，藉此擴大該平台在日本訂閱人數。

回顧2023年的WBC經典賽期間，日本代表隊主力球員大谷翔平與佐佐木朗希，兩人出身學校所在地：岩手縣花卷市與大船渡市，都曾舉辦公播活動，吸引大量球迷共襄盛舉。

更多風傳媒報導

