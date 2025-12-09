電視超人平安！日青森強震「33傷、14屋損」 我外交部：暫無台人受害

即時中心／林耿郁報導

日本青森外海7.5強烈地震，目前已知造成33人受傷、14棟建築受損；另外也有部分地區水管斷裂，學校也提早停課，幸好整體災情不算嚴重；我國外交部稍早表示，暫無台灣人在本次震災中受害。

有驚無險！日本東北外海7.5強烈地震，NHK報導，最新消息是已知33人輕重傷、14棟房屋受損，至於受傷原因，大部分是高齡長者跌倒、還有一些人是遭物品擊中，幸好截至中午為止，沒有傳出死亡消息。另外青森縣初步確認，有14棟建築受損。

目前包括青森、岩手等地，多地傳出水管斷裂，八戶市因地下水管爆裂，大水從路面底下噴出，衝擊人孔蓋；陸奧醫院的自動灑水系統破裂，導致5至7樓病房淹水，133名病人被迫轉移至門診候診區休息。

在地震後，東北電力公司統計，青森、岩手等地有超過上萬用戶停電，不過經過搶修，幾乎已完全復電；另外還有上百間學校決定停課，日本郵政與快遞業者也預估包裹、信件配送將會遭到耽擱，時程約一天左右。

目前傳出的災情整體相對輕微；另外據《中央社》報導，我國旅客、僑胞、留學生等，均無傳出受災或受傷情況；也就是包括保護電視機紅遍日本網路的台灣旅客在內，全員安然無恙。





後續外交部會持續密切注意震災後續資訊。提醒民眾如有需求，請撥打緊急電話與我駐外館處聯繫。

台北駐日經濟文化代表處（東京）緊急電話：

代表處上班時間： (81-3) 3280-7811( 内線4)

夜間警衛室專線 ： (81-3) 3280-7917

手機 ：自台灣撥打 (81-80)1009-7179， (81-80)1009-7436

日本境內直撥： 080-1009-7179 或 080-1009-7436





