電視面板迎來轉折點！集邦：1月將全面調漲
〔記者陳梅英／台北報導〕電視面板迎來價格轉折點！市調機構TrendForce今日公布最新面板報價預測，研究副總范博毓指出，因2月逢農曆新年，面板廠正規劃進行減產，使面板需求往前後月份挪移，預估電視面板有機會在開年就迎來一波漲幅，並有望帶動顯示器面板止跌上漲。
范博毓指出，進入1月份，部分電視品牌在採購動能上仍相對強勁，支撐電視面板需求維持穩定，面板廠因而可以保持較高的稼動率。也因為2月份逢農曆新年，面板廠規畫減產，會讓當月需求向前後月份挪移，整體供需可望維持穩定，預估電視面板價格有機會在開年就迎來一波漲幅。
預估1月份電視面板價格轉為上漲趨勢，其中32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元。
在顯示器面板上，1月的液晶顯示器面板需求仍處於淡季循環中，但是因為面板廠堅守價格須維持穩定的立場，就算需求較為疲弱，主流面板價格仍有支撐。
范博毓說，目前來看，1月顯示器面板有機會全面維持持平態勢。且自第一季起，電視面板價格將開始進入上漲循環，也可望開始刺激顯示器的面板需求，在2月份減產效應同步刺激下，是否有機會進一步帶動顯示器面板價格跟進上漲，將是未來1~2個月密切關注的焦點。
不過筆電面板預估在1月需求轉為疲弱，部分品牌因為上一季度提前備貨，第一季需求動能將放緩，加上記憶體缺貨與價格大幅調漲帶來的衝擊，品牌客戶將持續增強對其他主要零組件砍價的力道，而持續處於供過於求狀態的筆電面板將首當其衝，無論是檯面價格或是檯面下優惠，品牌要求跌價的壓力正持續增強。
預測1月份筆電面板價格將呈現跌價趨勢，且跌幅稍擴大，除了TN機種可維持持平外，其餘IPS機種預估將下跌0.2美元。
