「電話另一頭哭慘」范冰冰摘金馬影后 「6天前就拿到簽證」未出席原因曝光！

第62屆金馬獎在昨（22）日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后，但她人並未出席典禮，由導演代為領獎。23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席，是因為接下了新工作。導演李安也現身慶功宴現場，並與范冰冰通上電話。

張吉安在慶功宴現場受訪表示，6天前已經拿到簽證，但范冰冰的新工作已經定下來，她因為拍攝無法離開；頒獎典禮時的電話連線，范冰冰人正在拍攝現場。後來他嘗試打視訊電話，「但是她哭到眼睛很腫，已經不成人形了。」

隨後張吉安再度於現場媒體面前打電話給范冰冰，從語氣可聽到范冰冰依然十分激動，還說晚上很難睡了，因為除了心情激昂，還有650多條恭喜的訊息要回；對於無法走上金馬紅毯，她也感到很可惜，表示之前來都沒得獎，結果這次沒能來反而得獎了，覺得很妙。

巧合的是，現場電話連線到一半，大導演李安、金馬執委會主席李屏賓也來到《地母》劇組慶功宴，范冰冰也跟李安通上電話。李安先向范冰冰獻上恭喜，范冰冰則向李安告白「我好喜歡你的電影」；接著李安也表示，他非常喜歡《地母》，為導演張吉安和范冰冰感到高興。范冰冰則樂回，「謝謝！謝謝！希望你一切都順利，我們都要開心。」

