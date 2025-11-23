「電話另一頭哭慘」范冰冰摘金馬影后 「6天前就拿到簽證」未出席原因曝光！
即時中心／綜合報導
第62屆金馬獎在昨（22）日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后，但她人並未出席典禮，由導演代為領獎。23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席，是因為接下了新工作。導演李安也現身慶功宴現場，並與范冰冰通上電話。
張吉安在慶功宴現場受訪表示，6天前已經拿到簽證，但范冰冰的新工作已經定下來，她因為拍攝無法離開；頒獎典禮時的電話連線，范冰冰人正在拍攝現場。後來他嘗試打視訊電話，「但是她哭到眼睛很腫，已經不成人形了。」
隨後張吉安再度於現場媒體面前打電話給范冰冰，從語氣可聽到范冰冰依然十分激動，還說晚上很難睡了，因為除了心情激昂，還有650多條恭喜的訊息要回；對於無法走上金馬紅毯，她也感到很可惜，表示之前來都沒得獎，結果這次沒能來反而得獎了，覺得很妙。
巧合的是，現場電話連線到一半，大導演李安、金馬執委會主席李屏賓也來到《地母》劇組慶功宴，范冰冰也跟李安通上電話。李安先向范冰冰獻上恭喜，范冰冰則向李安告白「我好喜歡你的電影」；接著李安也表示，他非常喜歡《地母》，為導演張吉安和范冰冰感到高興。范冰冰則樂回，「謝謝！謝謝！希望你一切都順利，我們都要開心。」
原文出處：快新聞／「電話另一頭哭慘」范冰冰摘金馬影后 「6天前就拿到簽證」未出席原因曝光！
更多民視新聞報導
中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕
網傳影片稱低調赴中？王世堅怒嗆「假消息」：一直都在台灣
中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話
其他人也在看
金馬62/范冰冰視訊導演 見獎座「哭成大花臉」畫面曝
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心登場，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，她聽聞消息後爆哭成大花臉，一邊捏著鼻子又哭又笑。中天新聞網 ・ 5 小時前
范冰冰奪金馬影后殺回影壇！中國當沒看到 微博竟「零熱搜、零報導」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過范冰冰奪金馬影后的消息卻在中國微博被壓了下來，微博熱搜上完全看不到，主流媒體也完全沒有報導。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范冰冰奪影后後台爆哭！視訊導演太激動 拿到簽證卻無法來台原因曝
中國女演員范冰冰昨（11/22）憑新作《地母》獲62金馬最佳女主角，她雖未親臨現場，但金馬執委會稍晚公開導演張吉安在慶功宴上與她視訊，只見她穿一襲紅衣，哭到不能自己，開心地說收到很多祝福，「今晚應該會無法睡覺了。」太報 ・ 5 小時前
金馬62/范冰冰確定不出席！導演張吉安鬆口吐：她有很多遺憾
中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎「最佳女主角獎」，外界相當關注她是否會來台出席典禮，近期更出現不少傳聞，指出她有可能直接搭私人專機抵台。對此，稍早導演張吉安鬆口證實，范冰冰人不在台灣，今晚確定不會出席金馬獎。中天新聞網 ・ 18 小時前
范冰冰奪影后首發文！「收600多則祝福訊息」她做1事：有點幸福，有點懵
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。今（23）日凌晨范冰冰也在得獎後首度發文，表示「此刻，有點幸福，有點懵」，並透露自己爆啃了3隻大閘蟹。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金馬慶功》范冰冰連線李安上演大告白 簽證都好了詳解無法來台原因
范冰冰主演張吉安執導新片《地母》，22日順利拿下第62屆金馬獎影后，23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席金馬獎的原因，范冰冰也再度「連線」受訪。中時新聞網 ・ 10 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
范冰冰金馬封后 中國網路「零熱搜、零報導」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）晚間登場，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》封后，成為金馬獎史上首位同時拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。然而范冰冰獲獎消息卻疑似在中國網路被壓抑，微博至今都未登上熱搜，主流媒體更是完全未報導，引發網友質疑「網路噤聲」。太報 ・ 3 小時前
金馬獎慶功／范冰冰《地母》封后凌晨狂嗑大閘蟹 送上自拍照吐真實心聲
中國大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎慶功／最佳女主角，可惜她因工作未能親自出席領獎，僅透過電話傳達激動和感恩心情。情緒激動的她似乎也睡不著，23日凌晨3點多她在微博發文，分享了她的慶祝方式。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
老婆甜蜜愛相隨 一代小生秦祥林露臉「臺北大巨蛋民歌大團圓」
「臺北大巨蛋民歌大團圓」今（22）日登場，從下午3點開始，一共有74位民歌手，演唱122首金曲一連7小時不斷電演出，旅居美國多年的一代小生秦祥林也到場相挺，在開演後，他與老婆曹昌莉現身會場，被問到台灣影迷都很想念他，他帥氣揮手說：「大家好。」鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
2025金馬獎／范冰冰奪得影后、張震二度稱帝 《大濛》拿最大獎！完整得獎名單、表演舞台亮點一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮將於11/22登場，入圍名單於10/1公布，本屆「終身成就獎」將頒給演員陳淑芳，她的敬業與演技深受新世代導演倚重，而她不計戲份與製片規格的雅量，也造就演藝生涯的高峰。金馬62主視覺由舒淇、張震、藝術家REACH跨界合作，結合塗鴉、書法與攝影三種媒介，打造出「最好的時光」主題。此外金馬國際影展也將於11/6盛大開幕，10/26開始售票。2025金馬獎頒獎典禮時間地點、直播平台、入圍名單、主持人、頒獎嘉賓…不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 個月前
電影"大濛"奪金馬4大獎 賴清德:讓我們重新走進台灣歷史現場
生活中心／綜合報導 第62屆金馬獎落幕，張震睽違4年再度稱帝，影后則由中國女星范冰冰拿下，而講述白色恐怖的電影"大濛"，本屆入圍11項，榮獲最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4座大獎，成為本屆最大贏家。總統賴清德在第一時間發文祝賀，大讚陳玉勳導演，帶我們重新走進台灣的歷史現場，讓這些故事能夠被世界看見。民視 ・ 47 分鐘前
金馬入圍午宴 「大濛」摘觀眾票選最佳影片 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心登場，金馬執委會21日舉辦入圍午宴，率先頒發本屆觀眾票選最佳影片，由陳玉勳（圖）執導的「大濛」獲得。中央社 ・ 1 天前
「李四川條款」通過選新北市長？黃國昌：川伯副手經驗相當豐富
[Newtalk新聞] 立法院昨通過《地方制度法》修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被稱為「李四川條款」。對此，民眾黨立委黃國昌今（22）日表示，用「李四川條款」來形容有點太沉重也不盡公平。他說，台北市副市長李四川是否參選新北市長，他抱持開放心胸，並希望能向對方請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。 黃國昌今出席活動並受訪表示，《地方制度法》修正是為了讓地方制度可長可久，針對六都副首長員額增加，主要是讓各縣市在地方治理上面的推展能夠更順暢。他說，用「李四川條款」來形容有點太沉重，對川伯其實也不盡公平。 黃國昌指出，李四川現在擔任台北市副市長，輔助台北市長蔣萬安的表現大家有目共睹，民主政治本來就是選賢與能，川伯未來是否有意參選新北市長，他都是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟川伯請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。他認為，選舉是良性競爭，不用看成是你死我活，對於現在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。 談及自己民調落後給李四川以及民進黨立委蘇巧慧，黃國昌則說，各種民調都會虛心接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好努力，爭新頭殼 ・ 22 小時前
藍小雞閃躲掛黃國昌看板 張益贍：新北要看「這人」！
論壇中心/綜合報導鄭黃會剛結束，國民黨副主席李乾龍直指黃國昌的聯合政府概念、用於藍白搭檔2026正副市長候選人「也行」。對此，政治評論員張益贍「鼓勵」黃國昌當副市長候選人，到最後看是李四川在選、還是黃國昌在選，不過新北市這局最關鍵一票、是侯友宜決定的。而國民黨新北市議員呂家愷被連番「靈魂拷問」、願不願意選舉招牌放上黃國昌合照，繞了一圈、也給出了答案。民視 ・ 1 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62》李千娜41歲生日走金馬紅毯 貼心替新人整理裙襬被讚爆
第62屆金馬獎於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，《恨女的逆襲》劇組盛裝亮相。恰逢41歲生日的李千娜也一同走上星光紅毯，並把生日願望獻給劇中新人林怡婷，希望她能抱回「最佳新演員獎」。李千娜甚至貼心蹲下替林怡婷整理裙襬，溫柔舉動獲得網友大讚。中時新聞網 ・ 17 小時前
冬盟》打爆韓國隊東京奧運國手 日本社會人17分差完封韓職
冬季聯盟22日午場在澄清湖球場進行日本社會人與韓國職棒聯隊賽事，東京奧運國手金晉旭先發4局被狂打10支安打掉7分都是責失，社會人17比0完封韓職，日本社會人開幕7連不敗。TSNA ・ 18 小時前