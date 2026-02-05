電話宣布結婚！芝田璃子嫁大31歲「蜘蛛人」 爸媽愣：妳自己加油吧 尼可拉斯5年未見岳父母

芝田璃子電話告知要結婚，對象是大31歲的好萊塢傳奇影星尼可拉斯，父母一聽則冷回「妳自己加油吧...」而尼可拉斯至今結婚5年仍未見過岳父母。圖／翻攝自ID @nicolascoppola.cage

好萊塢傳奇影星尼可拉斯（Nicolas Cage）的第五段婚姻一直備受關注。近日，他的31歲日籍妻子芝田璃子罕見登上日本綜藝節目，大方分享這段跨越語言障礙、文化差異，以及「31歲年齡差」的婚姻點滴。芝田璃子在節目中坦言，尼可拉斯至今都還沒見過她的父母，當初電話告知婚訊時，家人反應更是充滿戲劇性。

節目全場炸鍋：我老公是尼可拉斯

芝田璃子日前受邀參加以「年齡差婚姻」為主題的日本節目，當主持人詢問其伴侶身份時，她淡定回答「尼可拉斯先生」，一語驚人，讓現場來賓與觀眾瞬間「暴動」。

兩人結緣於滋賀縣的電影拍攝現場，當時尼可拉斯透過翻譯主動邀約吃飯，開啟了這段緣分。有趣的是，芝田笑稱自己當時幾乎不會英文，整場約會只能靠「YES、OK、NO」勉強對應，沒想到卻成功收服了好萊塢巨星的心。

進展神速！第5次見面就被邀「去美國生活」

談到交往細節，芝田璃子透露尼可拉斯的攻勢相當直接，兩人在第3、4次約會時，尼可拉斯便提出以結婚為前提交往，第5次見面時，尼可拉斯並未說出傳統的求婚詞，而是問她「要不要一起到美國生活看看？」讓她當場愣住。

尼可拉斯與芝田璃子結婚5年，但至今仍未正式拜會過岳父、岳母。圖／翻攝自ID @nicolascoppola.cage

電話告知要結婚 父母以為在開玩笑

最令現場來賓不可思議的是，即便兩人已結婚5年，尼可拉斯至今仍未正式拜會過岳父、岳母。芝田璃子表示，當初她僅透過電話告知婚訊，當家人詢問對象是誰時，她誠實回答「尼可拉斯」，卻被來賓吐槽「這聽起來根本像在開玩笑，誰會信啦！」

據悉，芝田的父母當時僅回了一句「妳自己加油吧」作為祝福。來賓First Summer Uika更忍不住補刀「說不定他們到現在都還不相信這是真的。」

尼可拉斯情史回顧 第五任妻子最為低調

現年62歲的尼可拉斯過去情史豐富，包括：派翠西亞（Patricia Arquette）：婚姻維持6年、「貓王之女」麗莎瑪麗（Lisa Marie Presley）：婚姻僅維持數月、愛麗絲（Alice Kim）：韓裔妻子，維持12年最為長久、小池惠理香：登記4天即閃電撤銷、芝田璃子：目前已步入第5年，是尼可拉斯近年較穩定的感情。

這段充滿「日式奇緣」色彩的婚姻，隨著芝田璃子的親口證實，也讓外界看到了這位好萊塢硬漢在私人生活中隨性且浪漫的一面。



