電話就是權力！綠高市長初選全民調開打 陳其邁不演了、派系底牌全面攤開

民進黨高雄市長初選全民調今、明兩晚登場，表面上是四位立委「君子之爭」，實際上卻是一場派系實力、行政系統與接班布局的總攤牌。黨內直言，這不是比人氣，而是比「誰掌握電話那一端的組織密度」，更是陳其邁市長是否正式啟動交棒機制的關鍵一役。

邱議瑩委員也透過自錄影片疾呼支持者「一定要接電話」，強調全民調可能「一個晚上就做完」，呼籲支持者務必把握關鍵時刻。這段話，也道破了此次初選最現實的遊戲規則——在電話全民調制度下，誰能精準動員、有效接通，誰就最接近勝利。

在電話全民調制度下，至少需動員四至五萬名死忠支持者顧電話

根據民調專家與黨內內參推估，在電話全民調制度下，若要穩穩勝出，至少需動員四至五萬名高度配合的死忠支持者顧電話，而且要分佈全高雄市區。而這四、五萬人從哪裡來？答案，正藏在派系結構與行政體系之中。

先看最弱的一環。正國會在高雄的黨員數約6,000人，組織集中但量體有限，單靠派系本身，幾乎不具備單獨撐起初選的能力；新潮流則陷入「自己人打自己人」的結構性困境，賴瑞隆與許智傑同屬新系，兩人合計黨員數約16,000人，但在分進合擊、無法整合下，實際轉化率大打折扣，甚至互為內耗。

真正的關鍵派系，落在湧言會與行政系統。湧言會在高雄的實質動員能量約18,000人，組織紀律強、服從度高，本就具備「民調型戰爭」的優勢；再加上英系與市府行政體系合計約10,000人的隱性支持，這股力量，明顯朝同一個方向集中在邱議瑩。

黨內人士直言，若僅看數字，邱議瑩是四人之中，唯一有機會湊進四、五萬顧電話門檻的人選。而這個結構，並非一夕形成，而是與陳其邁的態度轉變高度相關。

民進黨高雄市長初選全民調今、明兩晚登場，四位立委「君子之爭」，各派系各自動員顧電話。（圖/風傳媒合成）

陳其邁的態度，已從「不表態」轉為「有意無意地交棒」

過去一段時間，陳其邁始終強調「不介入初選」、「兄妹爬山，各自努力」，但隨著初選進入倒數、藍營柯志恩聲勢上揚，加上新潮流內部無法整合、分票風險持續擴大，陳其邁的態度，已從「不表態」轉為「有意無意地交棒」。

黨內直指，陳其邁雖未公開站台，但在行政系統、地方管道與訊息釋放上，已不再掩飾對邱議瑩的偏向。從政策節奏、組織動員的默契配合，到初選「考題方向」的提前掌握，這些都不是巧合，而是典型的「不演了式交棒」。

在此結構下，四位參選人各有硬傷。林岱樺雖在原縣區仍握有鐵票，但司法風險如同未爆彈，即便初選突圍，一審有罪即停權的制度性風險，卻沒有明定民調第二名替補的製度，讓黨中央與組織系統投鼠忌器；賴瑞隆孩子的衝突事件，顯示家庭教育出了不少問題；許智傑與賴瑞隆則深陷新系分票泥淖，誰都無法吃下對方票源，反倒共同壓低上限，邱議瑩的美濃大峽谷事件，已凸顯成為全台營建廢棄物傾倒的「歷史共業」。

富邦馬拉松趣味賽中，陳其邁市長與邱議瑩「交棒」的畫面引發討論。（圖/徐炳文攝）

陳其邁需要一位能接得住、撐得住、且不製造更多不確定性的接班人

黨內私下評估，這場全民調的本質，已不再是「誰比較受歡迎」，而是「誰被視為2026年最安全的接班選項」。在中央執政逆風、地方選戰不能再輸的壓力下，陳其邁需要一位能接得住、撐得住、且不製造更多不確定性的接班人。

電話響起的那一刻，不只是民調員在提問，而是整個高雄綠營權力結構在做選擇。這兩晚，顧的不只是電話，而是下一個十年的政治版圖。

