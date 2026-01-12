[FTNN新聞網]地方中心/綜合報導

民進黨台南市長初選電話民調進入最關鍵時刻！今（12）日上午完成抽籤作業，確定抽中高雄市，依照時程研判，台南市電話民調將於明（13）日或後（14）日登場，選戰正式進入最後倒數，只剩下最後一天的全面衝刺期。

電話民調決戰倒數48小時 陳亭妃街頭拜票籲「顧好電話」拚台南首位女市長。（圖／陳亭妃辦公室）

立法委員陳亭妃把握關鍵時刻，於今（12）日下午5點，親自站上小東路與中華路口展開街頭拜票行動。該路口為東區、永康區、北區三大行政區交會處，人流與車流密集，是台南重要交通節點，市議員陳秋萍、陳怡珍及執行長蔡旺詮也現身陪同拜票。陳亭妃一出現，立刻吸引大量民眾目光，不少支持者主動揮手致意、高喊「加油」，更有民眾停下腳步前來握手，當面表達支持與肯定，現場氣氛熱烈、士氣高昂。

廣告 廣告

陳亭妃向現場民眾與支持者鄭重請託，1月13日、14日連續兩天晚上6點到10點，是決定台南未來的關鍵時刻，拜託大家一定要「顧好電話、守住希望」。她強調，這不只是個人的選戰，而是37區共同的責任，懇請大家邀請親朋好友一同加入顧電話行列。

陳亭妃呼籲，只要接到電話民調，不論題目怎麼問，答案都只有一個—「陳亭妃」。關鍵時刻，需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就能寫下歷史，讓台南誕生400年來第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

陳亭妃最後強調，這一戰不靠口號，靠的是實質行動。請所有支持者把握最後48小時，全力動員、全力守電話，一起完成這場改變台南的關鍵一役。

更多FTNN新聞網報導

「鐵馬37區・前進市政府」超過3萬人與王世堅一起為陳亭妃加油 沒有遊覽車只有人民的力量

【行動政府・行動正能量】鐵馬37區迎最終章 陳亭妃：感謝鄉親陪我走完最關鍵的一哩路

【行動政府・行動正能量｜妃妃鐵馬 Day 7】陳亭妃誓言打造濱海藍帶觀光軸讓觀光經濟扎根台南

