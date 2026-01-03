電話訂位成惡夢！餐廳「1項服務」超加分 一票狂讚：最偉大的發明

生活中心／陳宥融報導

近日一名網友發文說道自己討厭打電話訂位，幸好現在許多餐廳都提供網路訂位，對不愛社交的人來說是一大優點，忍不住大讚這是「最偉大的發明之一」。（示意圖／PIXABAY）

對於許多人來說，撥電話給餐廳訂位看似小事，實則是一場揮之不去的社交惡夢。近日一名網友發文說道，自己討厭打電話訂位，幸好現在許多餐廳都提供網路訂位服務，讓他忍不住大讚是「最偉大的發明之一！」

「網路訂位真的是偉大的發明！」原PO在Threads上發文，透露自己超討厭講電話，尤其很多餐廳不提供線上訂位服務，每次打過去訂位都要雙方互相尷尬一下。他認為，這對不擅長通話或容易產生社交焦慮的人來說，簡直是個惡夢，「網路訂位真的很方便，也不怕資訊有誤！」

貼文曝光後，許多網友跟他有一樣的看法，紛紛留言「電話恐懼症的我本人深感認同」、「網路訂位的優點是24小時都可以訂位，電話訂位一定要在營業時間打去」、「如果店家有文字客服就更優秀了」、「真的，有網路訂位的加十分」。

說到訂位話題，有關「不去要不要取消」的議題也意外引發討論。先前有名網友表示，原先想吃的餐廳要到晚上7點半才有空位，他先行卡位後卻被同行友人嫌太晚而決定改吃別家，正當他想打電話取消預約時，友人竟說「我根本不會通知」，這番言論讓他感到相當訝異，堅持表示自己不喜歡讓對方準備落空的感覺。

這段經歷曝光後引來網友大罵，怒轟「No show」是最糟糕的奧客行為，完全不尊重餐廳經營的辛苦，不少人強調即便只是晚到5分鐘都應該主動告知，更何況是直接不出現。認為即便享受科技帶來的便利，基本的社交禮儀與對店家的尊重仍不可或缺。

