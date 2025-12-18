電話「響一聲就掛」！專家警告別回撥 恐是「詐團」探路手法
詐騙手法持續翻新，很多人近年頻繁接到「響一聲就掛斷」或「接通卻無聲」的陌生來電，資安業者趨勢科技與防詐來電辨識APP Whoscall提醒，這類電話並非單純撥錯，而是常見的詐騙「探路」手法，民眾若因好奇回撥或接聽，恐引發高額話費、個資外洩，甚至成為後續詐騙的目標。
Whoscall說明，「無聲電話」多半在接通後對方刻意保持靜音，或是由系統自動撥號所致；而「響一聲就掛」的電話，則是在來電僅響1聲後立即斷線，主要目的是誘導民眾回撥。根據趨勢科技與Whoscall整理，這類電話背後至少隱含4大風險。
首先，詐騙者常利用國際或特殊費率號碼撥打電話，例如以+882、+60、+216等國際碼開頭，僅響一聲便掛斷，誘使民眾回撥。一旦回撥成功，通話可能連接到國際話務或語音系統，隨即產生高額通話費用，且通話時間愈長，費用也愈高，相關費用須由用戶自行負擔。
其次，這類來電也是詐騙集團測試電話是否為「活號」的方式。Whoscall指出，詐騙集團會透過自動撥號系統大量清洗電話名單，只要用戶接聽或回撥，就代表該號碼有效且有人使用，未來遭到推銷電話或詐騙電話騷擾的機率也會隨之提高。高雄大學資管系主任楊書成也曾分析，接起這類電話，等同被標記為「會接電話的對象」，成為後續行銷或詐騙的優先名單。
第三，趨勢科技提醒，雖然較為少見，但部分釣魚電話可能進一步引導民眾進入特定網站、點擊簡訊連結，或依照語音指示操作，進而安裝惡意軟體或洩露個人資料，一旦中招，後果恐難以收拾。
第四，Whoscall也指出，部分「無聲電話」可能是AI聲紋蒐集的前奏。若民眾在電話中說出「喂？」或「你好」，語音樣本可能被錄下，作為未來詐騙或偽冒用途，相關情形預料將愈來愈常見。
針對如何防範這類惡意來電，趨勢科技與Whoscall呼籲民眾提高警覺，接獲不明來電時切勿回撥，尤其是以國際碼開頭的號碼更應避免接聽，並可直接封鎖該號碼以防持續騷擾。此外，民眾也可安裝Whoscall或趨勢科技AI防詐達人等具備來電辨識與阻擋功能的APP，即時接收風險警示、過濾可疑電話。
若懷疑已遭遇詐騙，可立即撥打165反詐騙專線尋求協助。另對於iPhone用戶，若更新至iOS 26正式版，也可透過系統內建的「篩選來電」功能，在響鈴前要求陌生來電提供更多資訊，有助阻擋推銷電話及「響一聲就掛」、「無聲電話」等可疑來電。
