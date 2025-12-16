電費好康「拜了」！ 台電：明年取消「節電最低獎勵金」年省4億

台電繼10月民生電價調漲後，今（16日）再宣布自明年起取消實施11年的「最低節電獎勵金」措施。舉例說，原本「每省1度電，獎勵0.6元」，每期（2個月）最低獎勵84元可扣抵電費，以後沒這「好康」了，台電估算，此舉每年可節省4億元支出。

台電自明年起取消最低節電獎勵金措施。（翻攝資料畫面／中天新聞）

不過，維持省1度電、享受0.6元回饋（打8折）的措施，台電仍繼續實施，只是對民眾而言，收到帳單恐會感覺，雖有節電但「獎勵大幅縮水」。

台電2014年推出節電獎勵金措施，民眾當期電費單比去年每省1度電就給予0.6元回饋獎勵，且祭出「最低獎勵金」制度，即使只節1度電，也保障有84元獎勵金(相當兩個月省140度電才有)。該措施後來改成要「事先登錄」才給獎勵，目前全國約500萬戶登錄適用。

廣告 廣告

台電取消這項獎勵措施的原因，台電副總蔡志孟表示，「要先把不公平去除掉。」因為統計一年有1259萬次節電（一年6期電費單）， 卻有73%拿最低獎勵金，等於真正節到電的只有2成多。

台電發言人黃美蓮指出，近年登錄已達高原期、目前約507萬戶，台電最近3、4年，平均每年省電約17億電，但發出13到14億元獎勵金。而最低獎勵金的制度，會造成省1度跟省140度的用戶，一期帳單都是拿84元回饋，顯示兩者之間有不平衡狀態，基於「公平性」，台電決定改革節電獎勵措施。

台電曾多次對外強調，台灣不缺電。（資料照／中天新聞）

不過，台電雖取消這項節電獎勵措施，但維持省1度電、享受0.6元回饋（打8折），也維持登錄制度，也就是目前已有登錄的507萬用戶可以不必再登記，尚有超過700多萬戶可以透過官網、臨櫃或1911專線申請；但對民眾而言，收到帳單恐會感覺，雖有節電但「獎勵縮水」。

據台電統計，去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，約150萬戶適用最低獎勵金，這些用戶平均其實只省50度左右，等於節電獎勵回饋會從84元降至30元。

若民眾想要拿到84元，未來每個月要省70度、一期要省140度，難度升高；例如民眾黃小姐出國23天，當期省下107度；民眾吳小姐從開3台除濕機、24小時運轉，改為定時2小時，改變用電行為，當期才省近100度。

台電表示，新制度調整設有緩衝期，若帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍適用舊制。以一般住宅用戶為例，電費帳單計費期間起始日自2025年12月23日起適用，即2個月一期的帳單將自2026年3月起改採新制度；每月出帳的用戶，則自2026年2月帳單起適用。

延伸閱讀

國會質詢再被問台海問題！高市重申日立場：期待對話和平解決

「台灣有事」延燒！中日韓衛生部長會議 陸僅派司級官員出席

高市早苗「台灣有事說」竟是「脫稿演出」？日議員曝光答詢資料