電費帳單算錯退款？他看1關鍵守住荷包

此類訊息通常以「電費計算有誤」作為誘因，並宣稱民眾可領取退款，內容附上圖片或按鈕，誘導前往「退款申請」頁面。圖：截自freepik

近期發生多起民眾收到自稱台灣電力公司寄發的「電費計算錯誤、可申請退款」訊息，實則是詐騙集團仿冒台電名義與格式，藉由製作假網頁引導民眾點擊連結，最終蒐集民眾的信用卡、金融卡資訊，甚至可能進一步植入惡意程式。

台北市一名廖姓男子近日收到一則自稱「台電」的簡訊，內容寫著「您上期電費計算錯誤，可點擊下方連結申請退款。」簡訊後方附上一串看似與台電相關的網址，廖男起初以為帳單真的出錯，便點擊了簡訊中的連結。網頁跳出後，畫面同樣仿造台電官方風格，標示「退款申請」與「用戶資料驗證」，並要求輸入姓名、身分證統一編號、聯絡電話，接著更要求填寫「銀行卡號」與「信用卡資訊」。廖男在輸入部分資料後，發現頁面上方的網址雖有「taipower」字樣，但後半段卻出現奇怪的英文字串，看起來並非官方網站。他越看越覺得不對勁，便立即停止操作並退出該頁面，撥打台電服務專線後，才確認遇到詐騙。

刑事局提醒，此類訊息通常以「電費計算有誤」作為誘因，並宣稱民眾可領取退款，內容附上圖片或按鈕，誘導前往「退款申請」頁面。由於詐騙集團刻意使用外觀與台電十分相似的網頁畫面，甚至在文字中夾帶「taipower」字樣，使受害人誤以為是官方寄送，一旦民眾誤點連結，畫面會跳轉至偽裝的退款頁面，並要求輸入身分證統一編號、電話、銀行卡號甚至信用卡序號等敏感資訊。不法分子藉此收集足夠資料後，即可能進行盜刷、申請貸款或利用被害人身分進行其他詐騙。台電已正式澄清，從未以電子郵件方式要求民眾提供金融資料，亦不會以「退款」為由要求點擊外部連結；真正的退款僅會在次期帳單抵扣，或依規定由民眾主動向台電申請。

刑事警察局特別提醒，民眾若收到類似訊息，務必冷靜查證，只要內容涉及要求提供金融卡號、身分證統一編號、一次性驗證碼等資訊，都必須立刻提高警覺，確認寄件者是否真為台電官方，並切記勿點擊任何附件或圖片形式的連結。若對電費內容或是否有退款疑問，可直接撥打台電 1911 客服專線，或登入台電官網查詢，如懷疑遭到詐騙，則可撥打165反詐專線諮詢。如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事警察局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。

