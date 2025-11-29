「電費帳單算錯」退款？詐騙又有新招 收簡訊一點入錢恐遭騙光

生活中心／施郁韻報導

詐騙集團新招，冒用台電名義，寄發「帳單錯誤、退款通知」等郵件。（圖／翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台灣近年來詐騙猖獗，五花八門的詐騙手法令人十分困擾，台灣電力公司近日指出，有詐騙集團冒用台電名義，寄發「帳單錯誤、退款通知」等郵件，稱電費計算出錯，民眾可以申請退款，誘導民眾點擊連結。

臉書粉專「台電電力粉絲團」日前發文指出，接獲好多網友反應，收到偽裝成台電退款通知的電子郵件，「以電費計算錯誤可申請退款」，透過郵件內容圖片中顯示台電網址取信民眾。

「台電電力粉絲團」示警，若網址點下去，就會連到詐騙網站，騙取信用卡資料，因此提醒民眾「千萬別點選開啟，都是假的！假的！假的！」直呼這是以假亂真的詐騙新手法。

廣告 廣告

台電表示，電費相關提醒信件，內容不會有網址連結，也不會要求填寫信用卡或帳戶資料，電費溢收退款僅會以「轉入下期電費抵扣」或「臨櫃退款」辦理。

台電呼籲，大家一定要提高警覺，若收到疑似詐騙的郵件、簡訊或電話，可撥打165反詐騙專線或台電客服專線1911查證。

更多三立新聞網報導

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

「3位超正親姊」包圍東海畢業生！網讚弟弟人生贏一半 姊姊IG發聲了

俄正妹暴瘦20公斤「台灣人欺負妳？」母來台探視：差點哭了 結局神反轉

MAMA問卷列「香港台灣列國籍」惹怒陸網！官方微博急道歉：未審核外包

